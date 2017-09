Devii in curand mama? Felicitari! Pe Love What Matters am gasit 21 de sfaturi utile pe care sa le faci pentru a te pregati pentru nasterea bebelusului.

In cazul in care ai prieteni care asteapta un copil, nu ezita sa le impartasesti cu ei. Cu siguranta le vor fi de mare folos:

1. Seteaza o alarma la fiecare doua ore. Alarma trebuie sa fie suficient de puternica pentru ca vecinul tau sa o auda si, cel mai important, sa fie sunete inalte si repetate.

2. Daca este noapte, asigura-te ca te bagi la somn cu 10 minute inainte ca alarma sa sune din nou.

3. Trezeste-te la 4 dimineata.

4. Imbraca-te, apoi toarna lapte pe tine.

5. Pune lapte si pe lenjeria de pat.

6. Varsa lapte pe pieptul tau.

7. Uita sa faci dus.

8. Fa dus o data la 8 zile; opreste si porneste apa. Iesi din dus imediat ce ai aplicat samponul.

9. Spala-te pe dinti doar pentru doua secunde.

10. Mergi la culcare la 20:00, dar stai treaza pana la ora 1 dimineata. Daca te intreaba cineva daca esti ok, spune-i doar ca vrei sa ai putin timp doar pentru tine.