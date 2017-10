Toata lumea trebuie sa le auda.

Iti poti aminti de un moment in care cineva ti-a spus ceva frumos, profund, care ti-a marcat sufletul intr-un mod puternic? Poate chiar ti-a schimbat viata?

Este ceva ce trebuie sa auzi chiar astazi? Este posibil ca un membru al familiei, cel mai bun prieten al tau sau strainul de pe strada sa auda si el? Este posibil ca cineva sa te astepte sa vii cu un sfat bun, un cuvant de incurajare, ceva care sa ii dea puterea de a merge mai departe.

Iata care sunt cele 5 afirmatii frumoase pe care toata lumea trebuie sa le stie:

1. Poti face asta!

Repeta cat mai des aceste cuvite: "Pot face asta!" Sunt sigura ca poti, iar aceasta afirmatie iti poate aduce incurajare in suflet.

Trebuie sa crezi in tine. Indiferent de cat de puternica esti sau cat de buna esti, uneori trebuie sa auzi "Poti face asta!". Nu de la tine, ci de la altcineva.

Te-ai simtit vreodata invizibila? Ca si cum daca ai disparea chiar acum, nimeni nu ti-ar simti lipsa. Traim intr-o societate in care toata lumea este ocupata. Suntem intr-o criza de timp, intotdeauna in misiune de am avansa, de a castiga lupte, de a rezolva probleme.

Tu contezi! Tu esti valoroasa. Tu esti iubita! Nu uita niciodata asta.

3. Nu este vina ta!

Nu poti controla ce face o alta persoana - nu trebuie sa raspunzi pentru altcineva. Trebuie sa crezi in tine si sa nu dai vina pentru lucruri pe care tu nu le-ai facut.

Nu poti face nimic cu privire la ce a fost deja facut, insa poti schimba lucrurile care nu au fost facute. Poti face o diferenta.

4. Esti frumoasa!

Este posibil ca oglinda sa nu iti arate asta de fiecare data - insa, crede-ma, esti frumoasa. Iesi din capcana societatii prin care este cultivata "arta" de a vedea doar exteriorul.

Frumusetea este in sufletul nostru. Ea vorbeste prin actiunile noastre. Cu totii suntem capabili sa fim frumosi. Insa, uneori, frumusetea trebuie exprimata inainte de a se putea manifesta.