Vrei sa ai mai multa incredere in tine? Atunci tine minte: increderea poate fi crescuta! Primul pas este sa faci lucruri care sa iti reuseasca. Astfel, vei deveni mai increzatoare. Al doilea, sa iei exemplu de la niste femei care au incredere in ele. Cei de la Huffingtonpost.com au selectat o serie de calitati pe care le au aceste femei. Observa-le si “fura-le”!

Calitati ale unor femei care au incredere in ele

Nimeni nu e perfect. Nici macar cele mai puternice femei care au incredere in ele. Acestea isi recunosc imperfectiunile, stiu unde pot sa faca imbunatatiri si cand sa se dea la o parte ca sa-i lase pe altii sa controleze o situatie anume.

E ineficient sa incerci sa fii perfecta in orice domeniu, iar o femeie care are incredere in ea nu are timp de pierdut cu asa ceva. Se iubeste pentru cum e ea.

