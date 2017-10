Anumite alimente iti pot influenta mirosul corporal intr-un mod negativ pe o perioada mai mare sau mai mica de timp, motiv pentru care este necesar sa stii ce anume sa eviti.

Alimentele care contin sulf

Sulful este unul dintre mineralele ce se regasesc in mod natural in multe produse de origine animala si vegetala, iar organismul uman foloseste acest mineral pentru a produce cartilagiile, tendoanele si ligamentele. Mai mult de atat sulful incetineste impulsurile nervoase care transmit durerea si astfel reduce aceasta senzatie.

Cantitatea si compusii de sulf ce se regasesc in special in ceapa si in usturoi actioneaza ca niste anticoagulanti naturali si scad nivelul de colesterol din sange.

foto interior si prima pagina: Mustafa Ertugral Shutterstock