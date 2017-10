Indiferent de cat de multi prieteni avem sau de cat de apropiati suntem de membrii familiei noastre, cu totii trecem prin perioade de izolare intensa, in care chiar si cuvintele de sustinere ale acelor prieteni si membrii ai familiei nu sunt suficiente pentru a ne ajuta sa ne ridicam de la pamant. Charlotte Yeh, director medical de la AARP Services a spus ca nu trebuie sa fii singura pentru a te simti singura: "Izolarea si singuratatea sunt doua lucruri complet diferite. Poti avea o multime de prieteni si sa fii singura si poti fi doar tu, fara niciun prieten, si sa nu te simti singura."

Da, singuratatea este un subiect dificil de abordat. Desi nu exista remedii rapide pentru a scapa de ea, exista cateva strategii care ne pot ajuta:

Iata ce trebuie sa faci in acele momente in care te simti singura:

Oamenii singuri pot ridica imediat un "gard" de protectie in jurul lor, ceea ce poate face dificila stabilirea acestor conexiuni dorite. Potrivit medicului John Cacioppo, "cand te simti izolata, te simti ca si cum nu ar exista nimeni in care sa ai incredere." Cand cauzi noi relatii, fa o anumita introspectie pentru a vedea daca "pur si simplu esti prea protectoare si prea concentrata asupra ta." in loc sa fii deschisa la conectarea cu noi oameni. Incearca sa fii cat mai optimista si sa te astepti la ce este cel mai bine pentru tine.

2. Interactioneaza cu oameni care sunt pe aceeasi lungime de unda cu tine

Este adesea mai usor sa stabilesti o relatie, o legatura cu cei care au lucruri in comun cu tine. Astfel te vei simti mult mai conectata cu aceste persoane si veti gasi subiecte interesante despre care sa discutati.

3. Munceste pentru relatiile pe care le ai

Creste si intareste relatiile deja existente in viata ta. Invita oamenii la tine, iesi in oras cu ei, mergeti in excursii sau vacante impreuna. De asemenea, fa-ti timp cateva minute pe zi sa iti suni un prieten sau chiar sa faci o vizita.