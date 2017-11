Traim intr-o lume in care incercam sa aratam lumii ca suntem fara cusur, sperand sa ne facem placuti si acceptati de toti oamenii cu care interactionam. Dar nu putem multumi pe toata lumea si nu ar trebui sa incercam sa facem asta. Frumusetea noastra se afla in vulnerabilitatea noastra, in emotiile noastre complexe si in imperfectiunile noastre autentice. Cand imbratisam cine suntem si ne hotaram sa fim autentici, in loc sa fim ce isi doreste lumea sa fim, ne deschidem la conversatii reale, relatii reale si relaxare reala a mintii.

Iata care sunt cele 3 lucruri pe care cei mai multi dintre noi refuzam sa le acceptam:

Fiecare dintre noi are o parte sensibila insa, totusi, multi incearca sa o ascunda. De ce? Deoarece persoanele sensibile sunt adesea percepute ca slabe. Insa a simti intens nu este un simptom al slabiciunii, este o caracteristica a unei fiinte umane, cu sentimente adevarate. Nu exista nicio rusine in exprimarea sentimentelor tale autentice. Cei care uneori sunt descrisi ca fiind "prea emotivi" sau "complicati" sunt chiar cei care pot schimba aceasta lume.

Sa nu iti fie rusine sa iti lasi sentimentele, zambetele si lacrimile sa lumineze aceasta lume intunecata.

2. Rareori ne oferim creditul pe care il meritam

Este usor sa privesti in trecut si sa regreti greselile facute... Este usor sa iti doresti ca lectia sa o fi invatat-o mai repede... Este asta nu te ajuta cu nimic. Ce te ajuta este sa accepti tot ce se intampla si sa fii mai blanda cu tine.