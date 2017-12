O poveste foarte frumoasa a bradului de Craciun. Va invit sa o cititi si sa o impartasiti cu cei dragi.

Intr-o zi, in timp ce un bradut mic se bucura de primii fulgi de zapada din padure, un iepure a venit la el. S-a uitat la bradut si, fara sa il anunte, a sarit pe crengile lui. Fiind foarte firav, bradutul a inceput sa se clatine. "Nu esti bun de nimic!" - i-a spus iepurasul si a plecat. Bradul s-a simtit foarte rusinat si a inceput sa viseze la acel moment cand va fi si el mare precum brazii din jurul sau.

Urmatoarea zi, un grup de femei mergeau prin padure. Ele au vazut bradutul si au inceput sa rada spunand ca este "copilasul din padure". Din nou, bradutul s-a simtit foarte rusinat. In fiecare zi, el se ruga sa creasca mai repede... insa era in continuare micut si firav.

Intr-o zi, un vultur a venit in padure si s-a asezat pe un varf de munte. El a spus "Brazii inalti vor fi taiati pentru ca oamenii sa construiasca corabii.", apoi si-a intins aripile uriase si si-a luat zborul. Bradul era in continuare trist, voia si el sa devina o corabie.

Dupa cateva luni, intr-o dimineata geroasa de decembrie, bradutul privea cum brazii mari din jurul lui erau taiati. Unul dintre muncitori a spus: "Cativa dintre acesti brazi vor fi pusi in case si vor fi decorati pentru Craciun." Micutul brad voia si el sa fie decorat.

Si, intr-o zi, visul lui s-a implinit. In ajunul Craciunului, micul brad a fost taiat si luat intr-o casuta din padure. In interior era cald si mirosea a prajituri. Parintii si cei patru copilasi au inceput sa decoreze bradutul. Micul brad era acum plin de bomboane, mere colorate, jucarii si luminite. In varful bradului a fost pusa o steluta aurie. Copiii iubeau la nebunie bradutul si au stat in preajma lui intreaga zi.

Bradutul era in sfarsit fericit. Dupa o saptamana de zambete adevarate, veselie, cantece si joaca, bradutul simtea ca se schimba. S-a uitat la el si printre toate jucariile si luminitele, a vazut ca este urat. Crengutele erau lasate, iar cetina cazuse aproape toata.

Si din nou se gandea la viitorul lui si se simtea nefericit. Cateva zile a mai stat in casa, apoi tatal copiilor a decis sa il scoata afara. Bradutul aproape ca nu mai era in viata. Speranta murise. Credea ca o sa fie aruncat. Insa nu a fost asa. Langa casa, barbatul sapase o mica groapa, in care a plantat bradutul.

Bradutul a avut nevoie de doar cateva zile pentru a isi reveni. Crengutele au crescut si de data asta erau mai puternice si mai verzi ca niciodata. Dintr-o data, el si-a dat seama ca a fost norocos; a fost luat in casa si salvat. A avut parte de cele mai frumoase momente ale vietii sale. Ceilalti braduti au ajuns materie prima pentru corabii.

In fiecare an, bradutul crestea tot mai mare. In ajun de Craciun, parintii si copiii se adunau in jurul lui si il impodobeau cu cele mai frumoase decoratiuni. Bradutul nostru era din nou fericit.