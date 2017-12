O melodie minunata care iti va curata sufletul.

Aceasta mantra are peste 14 milioane de vizualizari. Melodia Sarvesham Svastir Bhavatu a atins acest numar incredibil la inceputul acestei luni si este interpretata de nimeni alta decat Tina Turner. Cantareata incearca sa demonstreze persoanelor din intreaga lume puterea mantrelor si invataturile budiste.

Tina Turner crede cu toata inima in vindecarea sufleteasca, asa ca in 2009 ea a acceptat sa colaboreze cu doi muzicieni renumiti din Elvetia, unul cu un trecut crestinesc, celalalt budist tibetan, pentru a merge dincolo de religie, dincolo de teologie... dincolo de aceasta lume. Rezultatul este un album intrecibil numit Beyond: Buddhist and Christian Prayers.

Mesajul principal al acestei melodii este sa privesti dincolo de frica, de razbunare si de greseli. Simplitatea acestor afirmatii este o modalitate de gandire curata si pura, de a face fata obstacolelor, provocarilor sau chiar temerilor. Mesajul final este urmatorul: Dragostea inseamna TOT.

foto prima pagina: Amanda Carden, Shutterstock