In ultima perioada tot mai multi oameni de stiinta studiaza energiile pozitive si efectul pe care acestea le au asupra aurei noastre.

Curatarea energiilor negativa din locuinta este o forma benefica de terapie. Cand iti cureti casa, cureti si tot "gunoiul" adunat in mintea ta. O forma japoneza de terapie implica mai multe etape de curatare a dressingului. In incercarea de a trece prin lucrurile pe care le-ai depozitat, iti dai seama care au fost cele care ti-au luat cel mai mult loc si, in sfarsit, inveti cum sa te desparti de niste amintiri din trecut. Acesta este un pas important pentru a avea o sanatate mentala mai buna si, de asemenea, pentru a te dezvolta personal.

foto interior si prima pagina: Monika Wisniewska, Shutterstock

Pe simplecapacity, am gasit cateva sugestii simple, insa eficiente, pentru a avea o vibratie pozitiva in locuinta ta care te va face sa te bucuri si mai mult de ea si sa simti ca esti acasa.

1. Arde salvie

Multi folosesc salvia la gatit. Fiind gasita in abundenta in regiunea mediteraneeana si are numeroase proprietati de vindecare. Daca arzi manunchi de salvie si te plimbi prin jurul casei cu aceasta astfel incat fumul sa se imprastie peste tot, vei atrage energie pozitiva in casa ta.

2. Fa-ti ordine in casa

Daca nu mai folosesti un anumit obiect, nu il tine doar pentru ca ai dat pe el. Doneaza-l sau ofera-l cadou unei persoane care s-ar bucura de el. Un spatiu mai curat si mai organizat va contribui la sanatatea sufletului tau. Prin indepartarea lucrurilor inutile din casa ta iti cureti si mintea de energiile negative.

3. Foloseste lampa cu sare de himalaya

Sarea de himalaya este un purificator al vibratiilor rele. Aceasta sare poate fi si consumata pentru un organism mai sanatos. Lampa cu sare de himalaya curata aerul si aura, eliminand negativitatea din locuinta. Un alt mare beneficiu al acesteia este ca imbunatateste calitatea somnului.

4. Asculta muzica ta preferata

In momentul in care asculti melodia ta preferata, esti mai vesela, poate chiar mai fericita. Asculta muzica care iti place in casa deoarece poate avea un efect incredibil asupra starii tale de spirit.