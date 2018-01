Dupa un an de meditat zilnic, viata ta va fi cu totul alta – e o promisiune pe care ne-o fac practicantii de meditatie cu state vechi. Si e posibil sa fie asa! Asta pentru ca meditatia nu face altceva decat sa te ajute sa te cunosti mai bine si, automat, iti va schimba si modul de a gandi si de a face lucrurile!

Dar ca sa vezi schimbari majore si, efectiv, sa te bucuri de, e important sa o practici constant. Numai asa vei reusi sa-ti “educi” mintea si, pana la urma, sa te educi si pe tine sa nu mai fii atat de stresata, sa traiesti mai mult in prezent si mai putin in trecut si in viitor, sa fii recunoscatoare pentru tot ce esti si ce ai acum, sa fii mai fericita si sa-i iubesti mai mult pe cei din jurul tau. Iar daca crezi ca e o insiruire de atributii care suna bine, nu e! Prin meditatie, poti face toate aceste lucruri. Numai ca ai nevoie de rabdare, timp si perseverenta!

De ce sa faci meditatie

Si ce e cu adevarat minunat este ca nu e obligatoriu sa meditezi cate o ora in fiecare zi ca sa incepi sa-ti schimbi viata. Poti sa meditezi si cinci sau zece minute.

