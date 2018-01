Maestrii spirituali spun ca unul dintre secretele unei vieti fericite il reprezinta lipsa asteptarilor. Pe de alta parte, avem nevoie sa stabilim granite referitoare la ce, cat, cum, pe cine lasam sa patrunda in viata noastra. Unde se termina granitele si unde incep asteptarile?

foto interior si prima pagina: agsandrew, Shutterstock

Atunci cand am inceput sa calatoresc foarte mult, eram inca implicata intr-o relatie. De fiecare data cand ma intorceam, iubitul meu ma astepta la aeroport cu flori sau un mic cadou. Dupa o perioada de timp, am decis ca ne dorim lucruri diferite in viata si ca este mai bine sa mergem pe drumuri separate. La ultima mea revenire in tara, altcineva m-a asteptat la aeroport. Fara flori sau cadouri . Fara flori sau cadouri a fost si ziua mea onomastica. Iar lucrurile s-au oprit acolo. Din cauza unor asteptari neimplinite sau a unor granite incalcate?

Am reusit sa imi dau raspunsul stand de vorba cu mine insami (ceea ce iti recomand si tie sa faci zilnic) si gandindu-ma si la povesti de viata ale prietenilor mei (barbati si femei) care includ de multe ori afirmatii care incep cu "pentru ca eu am facut asta" sau "pentru ca era ziua X sau Y" si se termina cu "el sau ea ar fi trebuit sa faca sau sa zica asta." Asteptarile sunt o cale sigura catre dezamagire. El te leaga de trecut, de un anumit comportament invatat. Te arunca in relatii interumane de tip troc, in care, fara sa iti dai seama, oferi ceva pentru a primi ceva la schimb sperand ca iti vei umple golul interior. Asteptarile iti fura bucuria de a darui, de a fi tu insati si de a trai in momentul prezent. Iti iau din putere pentru ca starea de spirit incepe sa depinda de implinirea respectivelor asteptari si, implicit, de circumstane exterioare si de alte persoane, asupra carora nu ai nici un control.

Pe de alta parte, granitele iti confera putere. Ele fac parte din procesul de auto-cunoastere. Atunci cand stii cine esti, stii si ce anume permiti in viata ta. Asta nu inseamna sa iti inchizi inima sau sa nu manifesti compasiune sau intelegere pentru ceilalti oameni. Insa esti constienta ca iubirea si respectul tau fata de sine, sufletul tau, iti dicteaza un anumit comportament si anumite granite. De exemplu, stii ca nu vei accepta in viata ta persoane abuzive, situatii care te fac sa stralucesti mai putin, alimente si locuri toxice.

Nu te grabi insa sa tragi concluzii. Oferirea unui cadou sau a florilor de ziua onomastica reprezinta o cutuma sociala iar lipsa lor nu inseamna neaparat o lipsa de respect. Sufletul si intuitia ta, precum si un dialog sincer cu cealalta persoana pe aceasta tema, iti vor arata care este realitatea si vei putea lua decizia potrivita.