Mintea este precum un muschi si, precum orice muschi din corpul uman, trebuie sa fie lucrata pentru a fi puternica. Ea trebuie sa fie instruita zilnic sa creasca si sa se dezvolte treptat in timp. Daca nu ti-ai educat mintea sa gandeasca pozitiv si sa vada luminita de la capatul tunelului, bineinteles ca se va prabusi in zilele care devin extrem de stresante.

Cea mai usoara cale de a incepe sa iti "educi" mintea? Cu ajutorul afirmatiilor - sau, cum ne mai place noua sa le numim, formule magice.

Dimineata este o perioada vitala. Este temelia din care este construita ziua. De aceea trebuie sa fim atenti la modul in care vorbim cu noi insine cand ne trezim. Primul lucru pe care il spunem dimineata este o mare parte din ceea ce auzim pentru restul zilei.

Afirmatiile pozitive de dimineata sunt unul dintre cele mai simple si mai puternice instrumente pentru educarea mintii. Este vorba despre pastrarea gandurilor corecte de la inceputul fiecarei zile astfel incat acestea sa fie usor accesibile in acele zile grele atunci cand ai nevoie de ele ce mai mult.

Am gasit pe marcandangel cele mai frumoase afirmatii pozitive (sau mantre) pe care sa le citim si care sa ne ajute sa ne incepem ziua cu zambetul pe buze.

Incepand de astazi, vreau sa incercam un exercitiu: sa alegem una dintre aceste mantre in fiecare dimineata, sa stam in liniste pentru cateva minute si sa le repetam in tacere doar pentru sufletul si mintea noastra.

Iata care sunt afirmatiile pe care vi le propune coach-ul Mark Chernoff:

1. Nu esti aceeasi persoana care ai fost acum un an, acum o luna sau acum o saptamana. Intotdeauna cresti. Experientele nu se opresc. Asta este viata. Si experientele care par atat de greu atunci cand le infrunti sunt cele pe care le vei privi din nou cu recunostinta pentru cat de departe ai ajuns.

2. Scopul nu este de a scapa de toate gandurile, sentimentele si situatiile negative pe care le ai sau in care te afli. Asta este imposibil. Scopul este sa schimbi raspunsul pentru aceste situatii.

3. Fericirea nu incepe cu o relatie, o vacanta, un loc de munca sau bani mai multi. Incepe cu tine. Este modul in care te descurci cu stresul in fiecare moment mic care determina cat de bine vei atinge fericirea in cele din urma.

4. Lucrurile pe care te concentrezi devin importante pentru tine si iti aduc fericirea. Nu mai gestiona timpul. Incepe sa iti gestionezi focalizarea. Renunta sa pierzi momente pretioase facand ceea ce nu iti place si adu-ti atentia asupra lucrurilor importante... si continua cu viata ta.

5. Masura suprema a intelepciunii si a puterii tale este cat de calma esti atunci cand te confrunti cu o situatie dificila. Calmitatea este, intr-adevar, o superputere. Abilitatea de a nu reactiona prea mult sau de a lua lucrurile personal iti pastreaza mintea clara si inima impacata, ceea ce iti aduce imediat un as in maneca pe care sa il folosesti cum vrei tu.

6. Nu vei fi intotdeauna o prioritate pentru ceilalti si de aceea trebuie sa fii o prioritate pentru tine. Invata sa te respecti, sa ai grija de tine si sa devii sprijinul sufletului tau. Nevoile tale conteaza. Incepe sa le acorzi mai multa atentia. Nu astepta ca altii sa te salveze. Salveaza-te tu! Astazi!

7. Cu cat timpul trece, cu atat vei deveni mai prezenta. Viata te trezeste pe masura ce imbatranesti. Iti dai seama ca ai pierdut timpul pentru atat de multa drama fara sens.