Legenda spune ca fiecare persoana se naste de 7 ori in viata sa inainte de a ajunge la mantuire sau la condamnare. Fiecare dintre aceste nasteri are un scop specific de a pregati persoana pentru urmatoarea nastere.

foto interior si prima pagina: Tonis Pan, Shutterstock

Am gasit pe lifecoachcode ordinea cronologica a celor 7 nasteri cu detaliile corespunzatoare. Verifica in ce etapa esti acum si care sunt nasterile pe care le mai ai de experimentat.

1. Nasterea copilului

Copilul este prima nastere pe care sufletul trebuie sa o aiba. In acest timp, sufletul tau doar observa tot viitorul care il asteapta.

Totul pare ciudat si probabil ca va fi usor coplesitor. Te simti dezorientat, iti este greu sa iti gasesti gandurile si iti este teama de ce urmeaza. Orice efort depus vine cu un esec.

Cele mai bune intentii ale tale sunt deseori intelese gresit. Aceasta este cea mai dificila nastere deoarece puterea ta de a face fata problemelor va fi testata cel mai mult.

2. Invatacelul curios

Aceasta viata este legata de experienta din prima nastere si se caracterizeaza in principal prin curiozitate si invatare. Sufletul tau doreste sa invete lucruri noi si sa absoarba tot felul de informatii.

Faima si succesul nu au niciun sen in aceasta viata deoarece acum nu iti doresti decat sa inveti si sa te dezvolti.

3. Exploratorul

Aceasta este o renastere in care spiritul tau ratacitor preia controlul suprem. Exploratorul din sufletul tau iese in timp ce iti extinzi curiozitatea. In aceasta nastere, vei incepe sa implementezi lucrurile invatate in nasterile anterioare pentru a obtine solutii practice si pentru a profita de beneficiile acestora. Datorita multor lucruri de facut si de vazut, simti ca timpul incepe sa se scurga. Iti dai seama ca viata se misca.

Sufletul tau incepe sa perceapa iubirea, sa o vada, sa o simta si sa inteleaga dragostea in aceasta renastere. Cu toate lectiile pe care le-ai dobandit, simti ca esti pregatita pentru acest tip de renastere.

Cu toate acestea, dragostea ar putea fi dificila. In timp, vei reusi sa inveti cat de frumos este sa iubesti sau cat de dureros este cand ai inima franta.

Toate aceste lectii sunt necesare pentru cresterea si evolutia ta, precum si pentru urmatoarele nasteri care vor veni. Prin urmare, nu trebuie sa eviti iubirea indiferent de circumstantele pe care aceasta le va aduce deoarece nu ai avea renasterea urmatoare, ramanand blocata in aceasta nastere.

5. Adunatorul

Aceasta este etapa culminanta a tot ceea ce ai invatat si ai facut in vietile anterioare - aduni lectii, momente, amintiri, realizari. In aceasta nastere, esti mult mai atenta la ce se intampla in jurul tau si anxietatea isi face simtita prezenta in timp ce astepti rezultatele tuturor eforturilor depuse.

In acelasi timp, iti este teama de dezamagiri.

6. Furnizorul

In timpul acestei nasteri, incepi sa simti un sentiment de spiritualitate. Iti intaresti credinta in ceva si simti nevoia de a oferi din nou oamenilor din jurul tau.

Cum sufletul tau a experimentat toate etapele majore ale cresterii, vei vedea in sfarsit ca exista bucuri in ajutorul oferit de oameni. Impartaseste cu acestia dragostea ta si timpul tau.

7. Nasterea transcendenta

Ca o extensie a celei de-a sasea vieti, ultima nastere este locul in care materia este indepartata din sufletul tau. Te-ai eliberat de ciclul nasterii si renasterii.

Sufletul tau cauta in continuare cunoasterea interioara. Solitudinea devine un loc pe care vrei sa il vizitezi in mod constant. Daca te aflii in acest stadiu, probabil ca ai parte de ultima nastere a vietii tale, indiferent de numarul anilor tai.