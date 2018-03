Pozitia corpului in somn te ajuta sa ai un somn odihnitor. Mai mult decat atat, pozitia corpului in somn este atat de importanta incat iti influenteaza visele! Pentru a afla cum, descopera parerea oamenilor de stiinta din randurile de mai jos.

foto interior si prima pagina: Look Studio, Shutterstock

Felul in care dormi poate avea implicatii fizice – de la dureri sau amorteli –, dar si implicatii psihice. Pozitia corpului in somn poate sa releve nivelul de stres din viata ta, confortul tau cu partenerul sexual si chiar tipul tau de personalitate. Felul in care dormi te afecteaza inclusiv neurologic, asa ca oamenii de stiinta s-au intrebat daca nu cumva pozitia corpului in somn iti afecteaza pana si visele.

Cei mai multi oameni dorm la fel in fiecare noapte. Somnul este un obicei, pana la urma. Si pentru ca sunt antrenati atat muschii cat si nervii, exista o sansa ca felul in care dormi sa te impiedice sa ai un somn odihnitor sau, dimpotriva, sa te ajute sa visezi frumos. Exista chiar studii care sustin ca pozitia corpului in somn iti afecteaza si iti influenteaza visele chiar.

Editorii Elite Daily citeaza un studiu realizat in 2004. In acest studiu, oamenii care dormeau pe partea stanga aveau adesea cosmaruri, fata de oamenii care dormeau pe partea dreapta.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro