Am gasit pe YourTango strategia perfecta ca sa te calmezi in momentele tensionate. Afla si tu cum dezamorsezi orice conflict cu iubitul tau in mai putin de 5 minute.

foto interior si prima pagina: Divine Studios Shutterstock

Certurile din relatia de cuplu – opreste-le cu metoda “stop conflict”

Ai fost sau esti intr-o relatie de cuplu.. Oricat de compatibili sunteti si oricat de intima este relatia voastra, sigur exista puncte asupra carora nu picati de acord. Dar daca inveti sa anihilezi orice conflict, atunci relatia voastra va avea de castigat.

Certurile din relatia de cuplu pot fi stopate in 5 minute (de fiecare data) si astfel, veti avea in continuare o convietuire sanatoasa.

Cu siguranta multe dintre noi ne amintim fazele incipiente ale relatiilor noastre – asa numita “luna de miere”. Cand partenerul nu avea cum sa greseasca. Tot ce facea era dragalas, era incitant, atat fizic, cat si emotional sau psihologic. Si cu siguranta, ne amintim si faptul ca atunci ne dadeam silinta sa oprim orice conflict repede, pentru a ne relua “indragosteala”.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro