Cand renunti la a face lucrurile gresite, faci mai mult loc pentru lucrurile care te fac fericita. Da, este atat de simplu. Asadar, incepand de astazi...

1. Renunta la procrastinarea obiectivelor tale

Unii oameni viseaza la succes in timp ce altii se trezesc la viata si muncesc din greu. Actiunea si schimbarea sunt de multe ori dificile atunci cand sunt necesare cel mai mult. Insa disciplina este cheia. Ceea ce nu incepem astazi nu va fi terminat nici maine. Si nu este nimic mai stresant decat ideea unei sarcini neterminate.

Secretul este pur si simplu de a incepe. Pornirea este de obicei suficienta pentru a construi un impuls suficient pentru a mentine mingea in miscare. Asa ca uita de linia de sosire si concentreaza-te doar pe primul pas. Spune-ti "Eu aleg sa incep aceasta sarcina cu un pas mic, imperfect.". Toti acesti pasi mici se vor adauga pe drumul tau si vei vedea schimbarile destul de repede.

2. Renunta sa dai vina pe altii si sa gasesti scuze

Nu da vina pe ceilalti pentru ceea ce ai sau ce nu ai. Nu va vina pe altii nici pentru ceea ce simti sau nu simti. Cand ii invinuiesti pe ceilalti pentru ceea ce se intampla in viata ta, refuzi responsabilitatea si accepti problema. Este momentul sa pui piciorul in prag si sa iti asumi responsabilitatea pentru viata ta. Doar tu esti responsabila pentru alegerile si deciziile tale in viata.

Daca nu s-ar schimba nimic, in dimineata urmatoare nu va mai exista niciun rasarit de soare. Cei mai multi dintre noi ne simtim confortabil acolo unde suntem, chiar daca intregul univers se schimba constant in jurul nostru. Invatarea de a accepta acest lucru este vitala pentru fericirea noastra si succesul la care visam. Pentru ca numai atunci cand ne schimbam ne dezvoltam si incepem sa vedem o lume pe care nu stiam ca este posibila.

Si nu uita, oricat de buna sau de dificila este o situatie acum, aceasta se va schimba. Acesta este singurul lucru pe care te poti baza. Asa ca accept-o si da-ti seama ca schimbarea se intampla pentru un motiv. Nu va fi intotdeauna usor, insa in cele din urma va merita.

4. Renunta la dorinta de a controla ceea ce nu poate fi controlat

Daca incerci sa controlezi totul si apoi sa iti faci griji cu privire la lucrurile pe care nu le poti controla, te pregatesti pentru o viata dificila, plina de frustrari. Unele lucruri sunt in afara controlului tau, dar poti controla modul in care reactionezi la acestea. Viata fiecarei persoane are aspecte pozitive si negative - fericirea ta depinde in mare pare de aspectele pe care te concentrezi. Cel mai bun lucru pe care il poti face este sa renunti la dorinta de a controla ce nu poti controla si sa iti investesti energia in lucrurile pe care le poti controla - cum ar fi atitudinea ta.

5. Renunta sa mai fugi de problemele si temerile tale

Crede-ma, daca toata lumea si-ar arunca problemele intr-o gramada pentru ca tu sa le vezi, le-ai lua pe ale tale inapoi. Accepta problemele si temerile tale, nu fugi de ele. Cea mai buna solutie este sa le infrunti oricat de puternice sau infricosatoare ar parea.

Temerile, in special, te impiedica sa mergi mai departe, sa iei decizii. Ele te mentin limitata doar in spatiul mic unde te simti complet confortabil. Dar povestea vietii tale este suma tuturor experientelor mici, unice, multe dintre acestea intamplandu-se doar in momentul in care iesi din zona de confort. Lasand ca temerile si grijile sa te controleze, nu esti vie... doar existi.