„Fructul zeilor”, asa cum mai este denumit, nu are doar un gust si o aroma delicioase, ci si proprietati miraculoase. Specialistii ne informeaza ce beneficii are fructul kaki pentru organism si cum trebuie consumat pentru a ne bucura de ele.

foto interior si prima pagina: Yakov Oskanov, Shutterstock

Acest fruct exotic a dovedit de-a lungul timpului ca are puterea de a imbunatati considerabil starea de sanatate. De la stimularea vederii pana la intarirea sistemului osos, kaki a demonstrat in urma mai multor cercetari in domeniu ca este un aliat de baza.

Potrivit organicfacts.net, kaki este originar din China si este fructul unui copac inalt de aproximativ 10 metri, ce poarta denumirea de Diospyros. Acest termen semnifica in greaca antica “fructul divin” sau “hrana lui Zeus”.

Proprietatile nutritionale ale fructului kaki

Kaki este bogat in vitaminele A, C, E si B6. In plus, reprezinta o sursa de mangan, magneziu, cupru, potasiu si fosfor. De asemenea, mai contine fibre si compusi organici ca gallocatechin, catehine, acid betulinic si carotenoide, toate extrem de benefice pentru corp.

