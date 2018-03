sursa material: Cosanzene.ro

Sunt atat de multe sfaturi pe internet despre cum sa avem grija de parul nostru. Cand vine vorba despre spalatul parului, daca nu stim cum sa il facem corect, ii putem face mai mult rau decat bine. Motivul este simplu: in timpul acestui proces, parul este foarte sensibil si poate fi deteriorat destul de usor.

foto interior si prima pagina: Africa Studio Shutterstock

Stilistul Danny Adrian, cunoscut pentru nuantele minunate pe care le picteaza pe parul clientelor sale, vine in ajutorul nostru cu cateva mituri demontate si sfaturi eficiente de care ar fi bine sa tinem cont daca ne dorim un par sanatos si stralucitor dupa ce am iesit din baie. Va invitam sa le cititi si sa le impartasiti si cu alte Cosanzene. Este timpul sa ne spalam corect pe par.

1. Ma spal zilnic pentru ca asa imi creste parul mai repede. – FALS. Parul nu creste mai repede pentru ca te speli mai des pe par.

2. Folosesc sampon de cal, este foarte bun pentru mine. – FALS. Intr-adevar, samponul de cal contine cateva ingrediente bune care ajuta parul. Insa pielea calului are alt pH fata de pielea umana si, folosit pe termen lung pot aparea diverse situatii neasteptate.

3. Nu folosesc pieptanul pentru ca se ingrasa mai repede. – FALS. Acest lucru se poate intampla doar daca iei pieptanul si il freci de scalp mai mult timp.

4. Parul trebuie spalat energic pentru ca doar asa se curata bine – TOTAL GRESIT. Parul se spala prin miscari usoare, circulare, cu buricul degetelor si niciodata cu unghiile (Mare atentie! Spalatul energic si cu unghiile pot reprezenta o cauza a caderii parului). Nu exista anumite zile in care sa te speli pe par. Fiecare il spala in functie de cat de repede se ingrasa.

: Cu cat speli mai des parul cu atat el se va ingrasa mai repede. Nu spala niciodata parul zilnic (il poti spala o data la doua zile). Daca ai un par uscat si in zona radacinii, poti sta chiar si 5-7 zile fara a il spala.

5. Daca speli parul zilnic sau la doua zile, foloseste un sampon foarte delicat cu parul tau. Un sampon cu agenti puternici de curatare poate duce la deteriorarea, ruperea si chiar caderea parului.

6. Parul se maseaza usor la nivelul scalpului si pe lungime se curata foarte delicat ( nu freca parul, ca si cum ai spala rufele).

7. Este foarte important sa alegi samponul potrivit firului tau de par.

8. Daca folosesti un sampon care face multa spuma, spala-ti parul o singura data. Nu sampona de doua sau chiar de mai multe ori.

9. Foloseste intotdeauna balsam (sau masca – in special pentru parul blond sau pentru cel uscat, deshidratat) si un ser/ ulei pe lungime. In cazul in care parul este uscat, inlocuieste balsamul cu masca de par – are proprietati de hranire, hidratare, fortifiere.

10. Pentru ca masca sa actioneze, tamponeaza parul usor cu prosopul inainte de aplicare (altfel, daca parul este plin de apa, folosirea mastii este un proces aproape inutil).

11. Foloseste apa calduta…. niciodata fierbinte.

12. Pentru a prelungi timpul cu inca o zi pana la spalare, aplica sampon uscat sau pudra de talc pe scalp (o sa absoarba sebumul).