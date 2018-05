Darul este plăcut, mai ales atunci când vine pe neașteptate de la o persoană dragă și este exact ceea ce ne dorim. Există și acel dar care ne fură bucuria și ne împiedică să ne ridicăm pe un palier superior de vibrație.

foto interior si prima pagina: TierneyMJ Shutterstock

Este vorba de acel dar din propoziția ”ce zi frumoasă dar bate vântul.” Sau ”iubitul meu e minunat dar fumează prea mult”. Sau ”mă bucur că am un job și că am bani să îmi iau un aparament dar colegii mei sunt groaznici.” Sau ”cred că am un corp frumos dar am niște kilograme în plus.”

Atunci când îl îmbrătișezi pe ”dar” lași să pătrundă în suflet îndoiala și nemulțumirea. Și cum societatea și mass-media pun accentul pe ceea ce nu este bine în general, este foarte probabil să te concentrezi pe ceea ce nu funcționează în loc de ceea ce este bine și merge. Cu cât acorzi mai multă atenție unui lucru, cu atât îi dai mai multă energie și îl faci să ia amploare. Il umpli ca pe un balon, numai că acesta nu se sparge.

Atunci când îl adaugi pe dar în frază, transmiți semnale mixte. Ca în cazul persoanei care spune că este pregătită pentru o relație de cuplu însă se concentrează asupra lipsei unui partener din viața ei. Atunci când transmiți semnale mixte, generezi rezultate similare. Iar asta se întâmplă cu fiecare dar.

Așa că păstrează darul doar ca pe ceva de preț primit de la persoane speciale sau poate chiar de la un necunoscut. La urma urmei un zâmbet sau un compliment primit de la cineva pe stradă sau la sală, este un dar atât de frumos. Atunci când simți că celălalt dar îți stă pe limbă sau dă năvală în gândurile tale, înlocuiește-l cu și. Găsește ceva în plus care te mulțumește și te bucură și acordă atenție acelor aspecte. Vei avea parte de mai multă satisfacție și își vei îngădui să te bucuri de lucrurile minunate din viața ta. Și, conform legii atracției, cu cât te vei bucura mai mult cu atât vei atrage mai multe motive, întâmplări și oameni care te vor face să menții această stare de spirit minunată.