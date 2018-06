Meriți pe cineva care este dispus să îți ofere lumea întreagă.

La cei 28 de ani ai mei pot spune că am învățat destul de multe despre relații, despre oameni și despre iubirea adevărată. Am trecut prin mai multe momente dificile de relații, din care am învățat lecții importante care m-au făcut mai puternică. Și sper că după ce citești acest material să îți găsești propria cale către dragostea vieții tale pentru că fiecare persoană merită să aibă parte de o iubire cu adevărat specială. Fix acea iubire la care visezi.

Meriți pe cineva care să te aprecieze, să te laude, să te facă să râzi și să zâmbești de fiecare dată când ești în preajma lui. Meriți o iubire în care nu există îndoială, ci care îți va face viața mai frumoasă.

Meriți pe cineva care să te facă să ai încredere în tine și nu să te îndoiești de tine. Care să te țină în brațe, să te sărute în ploaie, să te țină strâns de mână și să te sărute de noapte bună. Meriți pe cineva care ar face orice pentru tine.

Meriți pe cineva care luptă pentru visurile sale. Și care te face și pe tine să lupți pentru ale tale. Care îți spune că poți mult mai mult, îți este alături și te împinge de la spate să mergi pe drumul de care îți este atât de teamă însă știi că îți va aduce doar lucruri frumoase. Meriți pe cineva care îți cunoaște cu adevărat potențialul și vrea să te ajute să ajungi acolo unde meriți.

Meriți pe cineva care are grijă de tine, de sufletul tău, de inima ta. Meriți pe cineva care are încredere în tine, care nu te controlează sau îți îngrădește libertatea.

Meriți pe cineva care își face timp să răspundă la mesajele tale imediat ce le-ai trimis, care te sună să îți spună cum i-a fost ziua, care nu se teme să își mărturisească sentimentele pentru tine.

Meriți pe cineva care să îți spună că ești frumoasă la primele ore ale dimineții.

Meriți pe cineva care îți lasă biletele prin casă pentru a îți pune zâmbetul pe buze, care îți trimite flori fără un motiv anume și care știe ce trebuie să facă pentru a te vedea fericită.

Meriți pe cineva care îți face inima să bată mai tare doar când te gândești la el. Care își face planuri de viitor alături de tine. Meriți pe cineva care să te facă să te simți iubita fără efort.

Meriți pe cineva lângă care te simți în siguranță, care nu vrea să te schimbe pentru nimic în lume. Meriți pe cineva care își dă jos măștile și își arătă adevărata față.

Meriți pe cineva mai bun decât toți bărbații cu care ai fost până acum. Meriți acea iubire de basm. Meriți dragostea adevărată. Meriți tot.