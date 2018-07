Astazi vom impartasi cu voi cele mai bune masti pentru problemele parului. Aceste retete sunt usor de preparat si contin doar ingrediente naturale. Mai jos gasiti toate detaliile. Pregatite? Sa incepem.

foto interior si prima pagina: puhhha, Shutterstock

1. Masca pentru parul deteriorat

Aveti parul blond sau vi-l vopsiti foarte des? Avem o masca de par speciala pentru parul vopsit si deteriorat. Ingredientul principal este avocado, un fruct incredibil de gustos si extrem de benefic in frumusete. Aceleasi grasimi si uleiuri din avocado care sunt sanatoase pentru corpul nostru sunt utile si pentru repararea parului uscat, fragil si deteriorat.

De asemenea, un alt produs minune este uleiul de cocos, care este foarte hidratant si previne ruperea parului. Mierea contine vitamine care hidrateaza scalpul si ajuta la intarirea firului de par.

Aceasta masca de par are doar trei ingrediente. Aveti nevoie doar de avocado, ulei de cocos si miere.

Ingrediente necesare:

- jumatate de avocado;

- 2 lingurite de ulei de cocos;

- 2 lingurite de miere.

Instructiuni:

- amestecati toate cele trei ingrediente impreuna intr-un bol;

- aplicati pe parul umed incepand cu zona varfurilor si urcand usor catre radacini;

- prindeti parul si acoperiti-l cu o capa de dus (sau un prosop);

- asteptati 30-45 de minute pentru a actiona, apoi spalati parul cu sampon si aplicati un balsam.

2. Masca pentru parul gras

Aveti un par cu tendinte de ingrasare? Nu va faceti griji, avem noi o solutie si pentru aceasta problema. Folositi aceasta masca homemade realizata din doua ingrediente naturale pe care, cel mai probabil, deja le aveti prin bucatarie: albus de ou si suc de lamaie.

Ingrediente:

Sucul de lamaie contine vitamina C, ce absoarde in mod eficiend excesul de ulei de grasime. De asemenea, aceasta va va ajuta sa va curati parul de praf si alte reziduuri. Albusul de ou va ajuta la echilibrarea umezelii din zona scalpului si de pe par astfel incat sa nu fie prea uscat. Ouale sunt bogate in vitaminele A, D si E, proteine si acizi grasi - ingrediente ce va vor ajuta sa aveti un par foarte bine hidratat.

- un ou;

- zeama de la jumatate de lamaie.

Instructiuni:

- spargeti oul si folositi doar albusul;

- amestecati foarte bine sucul de lamaie cu albusul;

- aplicati pe parul umed incepand cu zona radacinilor si coborand usor catre varfuri;

- acoperiti parul cu o capa de dus sau un prosop;

- lasati sa actioneze 30-45 de minute, apoi folositi samponul si balsamul de par obisnuite.

3. Masca pentru cresterea parului

Daca incercati din rasputeri sa faceti ca parul sa creasca insa acesta parca nu creste deloc, avem noi o masca foarte buna care credem ca v-ar putea ajuta. Nu doar ca ajuta la cresterea parului, ci curata foarte bine scalpul, va scapa de matreata, intareste firul de par si previne caderea acestuia. Toate aceste beneficii sunt datorate unui ingredient aproape banal - scortisoara.

Ingrediente:

- o lingura de ulei de cocos;

- o lingurita de scortisoara.

Instructiuni:

- amestecati cele doua ingrediente intr-un bol;

- aplicati direct pe scalp;

- folositi varfurile degetelor pentru a masa foarte bine masca pe scalp;

- acoperiti parul cu o capa de dus sau un prosop;

- lasati sa actioneze 30-45 de minute, apoi folositi samponul si balsamul de par.

4. Masca pentru parul frizzy (electrizat)

Daca si voi aveti acele zile in care oricat de frumos v-ati aranjat parul, acesta devine frizzy, atunci ati ajuns acolo unde trebuia. Avem o masca si pentru aceasta problema.

In aceasta masca pentru par, ingredientul principal care va face magia este banana. Bananele sunt un remediu natural foarte bun pentru hidratarea parului deoarece sunt bogate in uleiuri naturale, potasiu, carbohidrati si vitamine. Toate aceste ingrediente hranesc intens parul si ii ofera stralucire.Ingrediente:

- o banana bine coapta feliata;

- o lingura de miere;

- o lingura de iaurt.

Instructiuni:

- pasati feliile de banana si apoi amestecati-le cu mierea si cu iaurtul.

- aplicati pe parul umed incepand cu zona varfurilor si urcand treptat catre radacini;

- acoperiti parul cu o capa de dus sau un prosop;

- lasati sa actioneze 30-45 de minute, apoi folositi samponul si balsamul de par.

Am terminat! Acestea sunt 4 modalitati foarte usoare de a scapa de problemele de zi cu zi ale parului. Daca aveti intrebari sau stiti alte secrete pentru ingrijirea parului, nu ezitati sa le lasati in sectiunea de comentarii.

sursa material: Cosanzene.ro