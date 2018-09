Cum scapi de starea de lene

Lenea este cucoana aia mare care vine in vizita in cele mai proaste momente. Nu bate la usa, intra direct si pleaca doar atunci cand gazda da semne ca ar avea si altceva mai bun de facut. Ti se intampla si tie des in ultima perioada sa simti o lene infricosatoare cand esti la locul de munca? Iata ce poti face ca sa o alungi rapid!

Ar trebui sa mai stii ca trucurile pe care le gasesti mai jos se aplica si in situatiile in care lenea se instaleaza cand esti acasa.

Simptome ale sindromului de lene:

Oboseala.

Dificultati de concentrare.

Schimbari bruste de dispozitie.

Lipsa de energie.

Frica de esec.

Tulburari de somn.

