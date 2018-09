Te-ai gândit vreodată că și inima ta are nevoie de iubire? Să știi că are. Cu cât îi dai multă iubire, cu atât mai bine funcționează și cu atât mai multă iubire atrage în viața ta. Iată șase secrete despre cum să îți iubești inima pe care le-am descoperit în cartea Godesses Never Age de Christine Northtrup.

foto interior si prima pagina: Captblack76 Shutterstock

1. Fii recunoscătoare pentru faptul că inima ta este centrul energetic al trupului tău. Precum Soarele, care este centrul sistemului nostru solar, inima ta este astrul care infuzează cu viață și energie fiecare sistem din corpul tău.

2. Admite faptul că inima are întotdeauna câștig de cauză. Atunci când există un conflict între ceea ce gândești și ceea ce simți, ceea ce simți are câștig de cauză de fiecare dată. Iar dacă nu îți asculți inima, este posibil să apară o boală pentru a te face să îi acorzi atenție. Știi vorba aceea, că cineva are inima îndoită în privința unui lucru a unei persoane, a unei acțiuni? Este perfect adevărată. Și dacă este așa, ce să cauți acolo?

3. Iartă-te pe tine și pe ceilalți. Neiertarea este una din principalele cauze spirituale care duce la îmbolnăviri și accident. Iertarea, la fel ca și iubirea, reprezrintă unul dintre cele mai puternice medicamente. Cercetările au demonstrat că resentimentele și ostilitatea sporesc riscul apariției infarctului. Ba mai mult decât atât, duc la îmbătrânire prematură. Iertarea nu înseamnă că ești de acord cu faptele sau vorbele care te-au rănit ci că îți recapeți valoarea de sine și te eliberezi de trecut. Iertarea se petrece în inimă, nu în minte, și se simte ca o eliberare. Devii mai ușoară și te gândești la persoana respectivă cu compasiune și înțelegere.

4. Concentrează-te asupra a ceea ce iubești și îți place pentru a contracara starea de ”luptă sau fugi”. Cu cât faci mult acest lucru, cu atât devii mai liniștită și mai creativă iar nivelul de stres din organismul tău scade. Te reprogramezi pentru iubire în loc de frică. Rezervă-ți timp zilnic pentru a face ce îți place. Conectează-te cu iubirea cosmică. Aceasta este, de fapt, rezervorul nostru de energie și iubire. Atunci când ne reconectăm la această sursă, care se epuizează niciodată, avem atât de mult încât le putem dărui și altora, fără a le cere nimic la schimb.

5. Creează coerență cardiacă. Aceasta apare atunci când reușești să îți domolești bătăile neregulate ale inimii astfel încât aceasta să nu treacă brusc de la o stare de relaxare la una de surescitare sau neliniște. Îți poți antrena inima să reacționeze mai puțin la factorii de stres emoțional. Renunță la gânduri și credințe limitative care nu îți mai sunt de folos.

6. Adoptă o dietă de calitate. Evită mâncarea procesată, zahărul în exces și grăsimile nesănătoase. Bucură-te de energia fructelor, a legumelor dar și a diferitelor tipuri de semințe și nuci.