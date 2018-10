Oamenii sufera atat de mult dupa o despartire pentru ca au o idee gresita asupra relatiei si asteptarilor de la partener. Idealuri precum “alesul” si “sufletul pereche” iti amplifica absolut inutil durerea pentru ca iti pacalesc creierul sa creada ca nu vei mai reusi sa te reindragostesti si ca cel pe care tocmai l-ai pierdut iti era menit.

Aceste idealuri ti-au fost inculcate in minte si in suflet de lumea din jurul tau: filmele romantice, in care iubirea e simpla si eterna si finalul este intotdeauna unul fericit; melodiile de dragoste, care nu fac decat sa invarta cutitul in rana si sa te arunce intr-un vartej de emotii contradictorii.

Toate acestea au foarte putina legatura cu realitatea. Daca intelegi ca sunt concepte prefabricate, iti va fi mult mai usor sa-ti stergi lacrimile si sa pornesti in continuarea urmatorului “ales” – unul care nu te va rani si cu care vei reusi sa depasesti orice fel de obstacol.

