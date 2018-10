De cele mai multe ori, cuplurile inteleg ca e important sa afle despre pasiunile, preferintele, obiceiurile partenerului, iar aceasta cunoastere se suprapune peste etapa de inceput a relatiei. Vine la pachet cu emotii pozitive, curiozitate, incantare.

Cuplurile trec apoi in etapa de cunoastere emotionala, incep sa isi impartaseasca nevoile emotionale, fricile, experientele de viata semnificative pana in acel moment. Aceste discutii consolideaza cuplul, dar pot sa aduca alte temeri si intrebari: cum va fi relatia noastra in viitor, acum ca partenerul mi-a dezvaluit aceste lucruri despre sine? Si asta in timp ce viata se desfasoara cu cerintele ei practice: slujba, cercul de prieteni cu care ar fi important sa ramai conectat, interactiunea cu familia ta de baza.

