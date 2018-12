Draga mea, te rog ca in 2019 sa renunti la ideea ca trebuie sa ai o viata secreta. Sper sa scapi de toate planurile prin care incerci sa demonstrezi ceva cuiva pentru ca nimeni nu are nevoie de dovezi...

Sper sa incepi sa incerci sa faci acele lucruri pe care ai vrut mereu sa le incerci, insa niciodata nu ai avut curajul de a le face.

foto interior si prima pagina: Izabela Magier, Shutterstock

Sper ca vei gasi timp sa iti iei o pauza, sa respiri si sa traiesti doar pentru tine. Sper ca vei gasi timp sa stai in pijamale toata ziua, cu o cana cu ceai fierbinte intr-o mana si telecomanda in alta mana cautand filme faine de vazut... sau poate citind cartea preferata.

Sper sa dansezi mai mult pe strazi fara sa iti fie teama de ce spun cei din jurul tau. Sper sa iti lasi sufletul sa fie liber... cat mai liber cu putinta.

Sper sa nu te mai gandesti la ce ar putea gandi ceilalti atunci cand incepi sa canti cu voce tare melodia ta preferata.

Sper sa nu te concentrezi prea mult pe problemele pe care le ai, stresul care se aduna, taskurile care parca nu se mai termina si sa nu iti faci griji ca lucrurile uneori nu merg asa cum au fost planificate. Sper sa incepi sa vezi cat de frumos este sa traiesti spontan. Sper sa iti permiti sa descoperi mai multe din lucrurile pe care nu credeai ca le vei descoperi vreodata.

Sper ca vei gasi puterea de a te deconecta de la social media chiar si pentru cateva clipe astfel incat sa apreciezi toate lucrurile frumoase pe care le-ai pierdut pana acum pentru ca ai stat cu ochii blocati in telefon.

Sper sa calatoresti... mult. Nu trebuie sa pleci din tara. Sper sa existe weekenduri in care sa iti impachetezi cateva hainute in rucsac si sa pleci pe carari de munte, la mare sau in alte orase pe care inca nu le-ai vazut. Si sper ca in aceste scurte calatori sa intalnesti mai multi oameni, sa cunosti mai mult cultura acestora si sa faci multe poze pe care sa vrei sa le pastrezi doar pentru tine.

Sper sa faci mai multe poze doar pentru tine si nu pentru a le arata altor oameni.

Sper ca vei intelege cat de libera esti. Sper ca nu te vei opri din a cauta persoana potrivita pentru tine.

Sper ca in acest an vei intelege, in cele din urma, ca nu este nimic de inteles in viata, dar exista multe modalitati frumoase de a trai cu adevarat.

Sper ca iti vei da seama cat de scurta este viata, asa ca vreau sa nu o mai irosesti. Vreau sa o traiesti asa cum visezi sa o traiesti.

Sper ca in 2019 sa traiesti cu adevarat.