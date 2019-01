Trebuie sa recunosc ca m-a intristat teribil sa aud ca dupa 25 de ani pielea deja incepe sa produca din ce in ce mai putin colagen – as fi vrut sa cred ca aceasta incetinire are loc undeva dupa 30 de ani, insa nu e deloc asa.

foto interior si prima pagina: popcorner, Shutterstock

Unele femei cred ca nu ai nevoie de o rutina de ingrijire la 25 de ani – adevarul este ca nu e niciodata prea devreme sau prea tarziu ca sa incepi sa ai grija de pielea ta. Cu timpul, fata ta isi pierde volumul si incepe sa fie influentata de gravitatie. Totul coboara, apar liniile fine, ridurile si petele pigmentare.

De aceea, e necesar sa devii un pic mai constienta de obiceiurile tale zilnice de ingrijire, pentru ca unele dintre ele pot compromite aspectul pielii. Si daca la 23 de ani nu prea conta ca mergeai la somn fara sa te demachiezi, la 28 lucrurile deja se schimba.

