Barbatii si femeile isi arata iubirea si afectiunea in moduri diferite. Femeilor le este destul de usor sa spuna "Te iubesc" si sa isi arate sentimentele, pe cand majoritatea barbatilor aleg sa isi arate iubirea prin actiunile de zi cu zi.

Credem cu adevarat ca dragostea este in ceea ce faci, nu in ceea ce spui. Este usor sa spui "Te iubesc", insa iubirea adevarata este demonstrata cu fapte, nu cu vorbe. De acord?

Iata cateva semne ca te iubeste desi nu ti-o spune:

1. Esti intotdeauna pe primul loc

Pentru el tu esti cea mai importanta persoana. De fiecare data cand ia o decizie importanta se gandeste la tine, daca te afecteaza in vreun fel sau altul. De asemenea, este dispus sa faca sacrificii importante pentru ca ii pasa cu adevarat de tine.

2. Te asculta cand vorbesti

Este genul de barbat care este dedicat discutiei; asculta cu adevarat ce spui, te intelege, iti pune intrebari pentru ca vrea sa afle mai multe lucruri despre ce simti, ce traiesti, ce se intampla in sufletul tau. In plus, este pregatit sa iti dea sfaturi si sa te ajute sa depasesti momentele dificile.

In fata ta este un barbat care renunta la masti. Pentru el vulnerabilitatea nu este o slabiciune, ci din contra - o dovada de iubire.

Cand este cu tine lasa garda jos. Devine mai confortabil, mai sincer si reuseste sa isi arate sentimentele reale.

4. Te iubeste indiferent de cum arati

Cu machiaj sau fara, cu cearcane, cu parul coafat perfect sau nespalat, intr-o rochie cu spatele gol sau in pijamale largi... nu conteaza, pentru el esti minunata indiferent de situatie. In plus, atunci cand esti naturala, el simte ca te simti confortabil in preajma lui si pentru asta te iubeste si mai mult.

5. Este mandru de tine

Un semn important ca te iubeste cu adevarat este faptul ca este mandru de tine, de toate realizarile tale, de toate bataliile pe care le-ai dus. Si nu tine aceasta mandrie doar pentru el, ci se lauda si oamenilor din jurul lor cu tine.

6. Nu pleaca in timpul unei discutii aprinse

Viitorul lui este alaturi de tine. Si asta inseamna ca atunci cand aveti o discutie serioasa, un conflict, o cearta aprinsa, este pregatit sa stea ore intregi si sa discute pe aceasta tema doar pentru a rezolva problema si a reveni la lucrurile voastre. Nu se grabeste sa fuga, ci din contra - face tot posibilul sa te asculte, sa spuna si el ce are pe suflet si este dispus chiar sa faca si cateva compromisuri astfel incat lucrurile intre voi sa fie ca inainte.