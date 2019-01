Am auzit de multe ori intrebarea asta, rostita retoric si cu mult naduf, de la prieteni si cunoscuti. Dar de si mai multe ori mi-am pus-o mie insami. Stiu bine frustrarea, neputinta si deznadejdea cu care vine la pachet, stiu mirosul resemnarii si renuntarii care pluteste in aer atunci cand apare.

foto interior si prima pagina: Art Stocker Shutterstock

Nu am sa pretind ca stiu raspunsul la intrebarea asta (sau poate doar un pic), nici ca stiu daca exista un moment in care ea dispare pentru totdeauna…

Ce as vrea sa-ti impartasesc astazi insa este faptul ca la un moment dat, in acest parcurs, s-a intamplat un declic, un „a-ha” care a ramas cu mine in toate momentele de cumpana.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro