Dragostea nu trebuie sa fie perfecta, ci adevarata

Dragostea nu este perfecta. Nu este usoara. Din contra - dragostea este unul dintre cele mai grele lucruri pentru care trebuie sa lupti pentru a le pastra in viata ta.

Sa vorbim putin despre dragoste. Pentru ca noi nu am mai fi daca ea nu ar exista.

Dragostea usoara, prea simpla, nu este reala. Pentru ca dragostea care este usoara este simpla. Dragostea usoara nu este autentica. Dragostea usoara inseamna doua trupuri care isi doresc atentie reciproca. Doua trupuri care urasc singuratatea. Doua trupuri care nu au foarte multe visuri, insa stiu ca isi doresc pe cineva in viata lor.

Dragostea usoara nu depaseste bariere si obstacole. Nu creeaza visuri. Nu lupta pentru ceva mai maret. Pur si simplu este linistita pana in momentul in care in inimi nu mai ramane nimic de oferit sau de luat. Pnetru ca este superficiala. Nu este o dragoste reala. Este o simpla pofta. Este companie. Este o persoana care sa iti zambeasca sau sa vorbeasca cu tine. Dar nu trece dincolo de asta. Nu darama ziduri. Nu construieste poduri. Nu renunta la masti. Nu are pasiune. Este doar stagnanta.

Dragostea reala este una dezordonata, dificila, sincera, plina de pasiune. Este o dragoste pentru care merita sa lupti. Este pasionala. Trece prin toate etapele, prin momente usoare si momente care te pun la pamant. Trece dincolo de perfectiune si incepe sa invete si partile urate ale unei relatii. Dragostea reala este acolo cand esti la pamant. Dragostea reala iti spune sa lupti oricat de dureros ar fi.

Dragostea reala inseamna sinceritate, maturitate, incredere, implinire, respect. Inseamna doua persoane care stiu ca nu totul este roz. Care comunica clipa de clipa. Care lupta pentru ceea ce isi doresc. Care stiu ca nu intotdeauna este cu saruturi pasionale si focuri de artificii. Pentru ca atunci cand se stinge scanteia incepe munca adevarata.

Intr-o relatie reala este nevoie de munca zi de zi. Uneori va parea insuportabila situatia. Uneori iti vei dori sa renunti. Dar dragostea adevarata nu va inceta niciodata sa incerce. Pentru ca dragostea adevarata nu renunta. Ea nu are legatura cu perfectiunea. Ea este legata de iubirea a doua suflete in ciuda tuturor defectelor, a cicatricilor si a bagajului emotional.

Dragostea adevarata este despre viata reala. O viata care nu este intotdeauna perfecta. Sau frumoasa. Sau plina de zambete. Si, la fel ca si viata, dragostea adevarata este un drum incarcat cu surprize de tot felul pe care merita sa il strabati.

foto main: Divine Studios, Shutterstock