Această tânără stă 6 minute sub apă pentru cel mai frumos dans văzut vreodată

Julie Gautier este o tanara dansatoare si coregraf, care are un talent cu adevarat special - acela de a combina dansul cu scufundarile.

Un adevarat spectacol pentru suflet.

Clipul pe care urmeaza sa il vedeti a fost filmat in cea mai adanca piscina din lume, Y40, si este de-a dreptul captivant - prin acest dans, Julie incearca sa surprinda durerea femeilor si in acelasi timp, sa o accepte si sa mearga mai departe in cautarea fericirii si a implinirii sufletului. Totul se intampla intr-un mod extrem de gratios si de elegant.

Impartasind propria suferinta prin aceasta performanta, Julie capteaza sufletul multor persoane; clipul se numeste "Ama", un cuvant japonez care se traduce ca "femeia marii".

"Ama este un film tacut si prezinta o poveste pe care fiecare o poate interpreta in felul propriu, pe baza propriei experiente. Nu exista impunere, doar sugestii. Am vrut sa impartasesc cea mai mare durere din viata mea in acest film. Si pentru ca era prea bruta, prea reala, am acoperit-o cu frumusete . Ca sa nu fie prea dificila, am filmat totul in apa." - spune Julie.

Mesajul lui Julie ne indeamna sa descoperim cea mai profunda parte a sufletului nostru, unde exista cea mai mare frumusete ce asteapta sa fie descoperita. Este ca si cum te-ai scufunda in cel mai adanc ocean din lume pentru a oferi lumii cea mai pretioasa perla din adancurile lui.

