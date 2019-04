5 Mantre puternice pentru fiecare saptamana din luna mai

Cele mai frumoase mantre pentru fiecare saptamana a lunii mai. Rosteste-le in fiecare dimineata pentru o luna de poveste.

Luna mai este aici - ne pregatim pentru o noua perioada uimitoare si minunata. Pentru aceasta luna am pregatit ceva special, si anume cate o mantra pentru fiecare saptamana care sa ne ajute sa ne concentram si sa gasim puterea in noi insine de a merge mai departe, sa ne bucuram de momentele frumoase, sa traim mai bine, sa eliminam stresul si grijile din viata noastra.

Mantra pentru prima saptamana din luna mai (1-5 mai)

"Viata mea este o opera de arta continua. Sunt mereu in evolutie si merg mai departe indiferent de situatie"

Cand crezi ca stagnezi, ca esti intr-o rutina, ca nu faci nimic nou si interesant, gandeste-te din nou. Esti intr-o stare continua de miscare. Intregul Univers din jurul tau si din interiorul tau se schimba in mod continuu. Esti menita sa te schimbi, sa evoluezi cu fiecare secunda care trece. Esti diferita de ziua de ieri si maine nu vei fi la fel ca astazi. Si nici calatoria ta.

Mantra pentru a doua saptamana din luna mai (6-12 mai):

"Privesc adanc in sufletul meu si invat sa descopar cine sunt cu adevarat. Eu trebuie sa imi dau seama ce ma face fericita."

Socrate spunea la un moment dat ca o viata neexaminata este o viata netraita. Descoperirea propriei persoane este cea mai mare aventura pe care o vei experimenta vreodata. Este momentul sa privesti adanc in sufletul tau si sa descoperi cine esti cu adevarat, ce te face fericita, implinita, ce iti pune zambetul pe buze. Fii sincera cu tine.

Mantra pentru a treia saptamana din luna mai (13-19 mai):

Aceste momente sunt unice pentru tine; priveste in sufletul tau si gaseste motivatie sa lupti pentru ceea ce iti doresti, sa iti asculti intuitia si sa iei deciziile pe care vrei sa le iei, sa iti urmezi visurile si sa nu renunti indiferent de cat de mari sunt obstacolele care stau in calea succesului tau.

Mantra pentru a patra saptamana din luna mai (20-26 mai):

"Atata timp cat exista suflare in corpul meu, exista si speranta si dorinta de implinire".

Cand crezi ca ai ajuns la varful experientei de viata si al intelepciunii, vei observa ca ai crezut gresit. Viata este menita sa fie un flux continuu de intalniri, de schimbari, de alegeri, de momente neasteptate. Greselile fac parte din noi, este momentul sa le acceptam, sa invatam lectiile din ele si sa mergem mai departe.

Mantra pentru a cincea saptamana din luna mai (27-31 mai)

"Singura persoana pe care as vrea sa o depasesc astazi este persoana care am fost ieri."

Corectitudinea este esentiala pentru un suflet frumos. In loc sa te compari cu alte persoane, compara-te cu persoana care ai fost odata. Vei fi surprinsa de cat de mult te-ai schimbat si de cat ai evoluat. Este timpul sa nu iti doresti sa mai traiesti viata altor persoane; ci sa privesti cu mandrie in sufletul tau. Sa incerci sa fii fericita cu ce ai si, in acelasi timp, sa incerci sa te depasesti.

foto main: Anton27, Shutterstock