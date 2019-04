Donatii de sute de milioane de euro pentru reconstructia Catedralei Notre Damme de Paris

Guvernul francez va lansa, de asemenea, o campanie globala pentru colectarea donatiilor pentru reconstructie. Presedintele Emmanuel Macron a declarat luni seara "O vom reconstrui. Impreuna."

Marti dimineata oficialii au anuntat ca au reusit sa stinga incediul care a distrus partial Catedrala Notre Dame, simbolul Frantei. La doar cateva ore de la infern, donatiile au inceput sa curga, autoritatile au inceput sa faca bilantul daunelor, iar schelele au fost deja ridicate pentru a incepe reconstructia Catedralei.

"Parisians lose their Dame" - este titlul preluat de majoritatea ziarelor din intreaga lume. In Strasbourg, marea catedrala a orasului a batut clopotul pentru 15 minute in semn de solidaritate, informeaza washingtonpost.com.

Magnatul francez Francios-Henri Pinault a declarat ca familia lui va dona aproximativ 113 milioane. Cateva ore mai tarziu, Bernard Arnault, directorul conglomeratului de lux LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), ce mai bogat om din Europa, a promis un cadou de 226 de milioane de dolari.

Notre-Dame, catedrala a carei constructie a durat mai bine de 180 de ani, este cel mai vizitat monument din Paris, cu peste 12 milioane de persoane venind in fiecare an - aproape dublu fata de cei care viziteaza Turnul Eiffel.

