Cele 3 reguli de aur ale oricarei iubiri adevarate. Le regasesti in relatia ta?

Le-am cautat peste tot si le-am gasit acum. Iata care sunt:

1. Renunta la a iti pune partenerul pe un piedestal

In cuplu partenerii sunt meniti sa fie considerati egali astfel incat trecerea intre nivele pe ierarhia romantica este cel mai rau lucru pe care il poti face. De asemenea, facand asta ajungi sa creezi asteptari imposibil si atunci cand nu sunt indeplinite incepi sa fii dezamagita.

Nu cauta perfectiunea pentru ca aceasta nu exista. Nu, nici in relatia de cuplu. Da, sunt anumite lucruri pe care le asteptam de la partenerii nostri, insa conceptele nerealiste nu se numara printre ele. In toate situatiile vietii trebuie sa ne confruntam cu variabile usor confuze care vor face putina dezordine in planurile noastre perfecte si ne vor scoate din cap ideea de basm. Cu cat ai un stard mai sus ridicat, cu atat pui mai multa presiune pe persoana din fata ta. Asadar, renunta la acest piedestal. Lucrurile sunt mult mai simple cand iti vezi partenerul egal cu tine.

2. Impartaseste-ti secretele

Nu te astepta ca partenerul sa fie perfect. Cu totii avem o istorie si venim cu un bagaj nu doar emotional, ci si plin de amintiri intr-o relatie. Am facut lucruri de care poate nu suntem mandri sau am experimentat lucruri pe care nu ne mai dorim sa le experimentam... insa daca nu putem sa comunicam deschis si liber cu partenerii nostri despre preocuparile noastre, atunci sfarsitul relatiei este aproape.

Subiectele intime si secretele nu ar trebui evitate intr-o relatie adevarata oricat de greu ar fi sa discuti despre ele. Daca exista incredere si respect reciproc, atunci lucrurile vor deveni mult mai usoare.

3. Nu uita de tine

A fi intr-o relatie nu inseamna ca "eu" se transforma in "noi". Nu iti descoperi geamanul. Esti in continuare tu, iar alaturi de o alta persoana formezi un cuplu. Nu ai nevoie de altcineva pentru a iti valida identitatea. Continua sa fii tu insati, sa faci ce faceai inainte de a avea o relatie, sa iti pastrezi independenta (chiar si in casatorie acesta este un lucru extrem de important). Din cand in cand fa-ti timp si pentru tine, pentru activitatile care iti pun zambetul pe buze si te fac fericita. Iesi in oras singura, mergi la film cu prietenele, rezerva-ti o ora la cursuld e dans... fa tot ce iti trece prin minte. Atata timp cat exista respect in viata de cuplu, atunci nu ar trebui sa existe probleme cu privire la independenta partenerilor.

foto main: Kamieshkova, Shutterstock