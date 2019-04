3 Modalitati prin care blochezi iubirea si nici macar nu iti dai seama

Scopul tau nu este sa cauti iubire, ci doar sa cauti si sa gasesti toate barierele din interiorul tau pe care le-ai construit impotriva acesta.

In timp ce noi toti suntem aici pentru a invata dragostea de sine, multe dintre calatoriile noastre de vindecare din aceasta viata par sa provina din relatiile noastre, in special cele romantice. Dragostea nu este intotdeauna usoara, iar anumite situatii pot cauza blocarea ei. Daca ai dificultati in manifestarea unei relatii pozitive, ar fi bine sa citesti urmatoarele modalitati prin care blocam iubirea fara sa ne dam seama:

1. Teama de a fi vazuta asa cum esti tu

Te simti jenata cand cineva iti face complimente? Schimbi repede conversatia cand cineva te lauda pentru ceva anume?

Este timpul sa inveti cum sa accepti un compliment fara sa te simti vinovata - acesta este unul dintre cei mai importanti pasi pentru a iti deschide inima si a primi mai multa iubire.

2. Teama de deschidere

Pentru a primi iubire trebuie sa ai inima deschisa si sa oferi iubire - nu doar tie, ci si oamenilor din jurul tau.

Acest obicei poate fi o provocare la inceput, mai ales daca vezi lumea in care traim ca pe un loc rece si dur. Insa cu cat incerci mai mult sa schimbi acest lucru, cu atat vei atrage mai multe experiente pozitive.

Sfat: de acum inainte incearca sa zambesti oamenilor pe care ii intalnesti pe strada (nu trebuie sa le zambesti tuturor, doar catorva). Acest mic act te ajuta sa iti deschizi sufletul si sa aduci increderea si compasiunea in viata ta.

3. Teama de a nu fi suficient de buna

Toata lumea are temeri - acestea sunt normale, fac parte din viata. Singurul lucru pe care trebuie sa stim despre ele este ca noi suntem mai puternici decat temerile noastre.

Nu permite unei frici sa iti controleze viata pentru ca astfel blochezi instantaneu fluxul iubirii, al abundentei, al increderii de sine.

Cand te accepti asa cum esti, cu toate calitatile si defectele, iti dai seama ca viata nu este perfecta, ca nimeni nu este perfect si ajungi sa darami toate acele ziduri din jurul tau care te impiedica sa primesti adevarata iubire.

Alege sa mergi pe calea iertarii. Accepta si iarta toate lucrurile din interiorul tau care crezi ca nu sunt bune. Curata-ti sufletul de toate gandurile negative, inlocuindu-le cu ganduri pozitive, frumoase si inaltatoare.