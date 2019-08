Anxietate: ce este, cauze, simptome și tratament

Ce este anxietatea, ce inseamna anxietate, simptome, cauze, tratamente. Cum se manifesta anxietatea, tulburari anxioase și tulburari de anxietate.

Ce este anxietatea?

Fundamental, anxietatea are un rol important pentru supravietuire, ea pregateste organismul pentru reactiile de lupta sau de fuga necesare in cazul unui pericol.

De asemenea, in doze moderate, ea ajuta la a identifica potentiale probleme din viitor si, in consecinta, la a actiona in directia impiedicarii aparitei acestora.

Este demonstrat stiintific (Curba lui Yerkes si Dodson) ca un anumit nivel decreste abilitatea de a performa, insa un nivel prea ridicat de anxietate inhiba aceasta abilitate, actionand asemenea unui obstacol.

CIteste continuarea pe Realitatea.net

foto main: