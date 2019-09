10 lucruri pe care nu trebuie sa le faci dupa o cearta cu partenerul tau

Speri la o relatie de vis, in care partenerul sa te surprinda constant si din care sa lipseasca disputele de orice fel. Insa realitatea e ca orice cuplu are momentele sale proaste si zile din care nu lipsesc certurile.

Nu e cazul sa te ingrojorezi. Uneori, o repriza buna de cearta e chiar sanatoasa pentru cuplu. Trebuie doar sa stii cum sa gestionezi lucrurile dupa episodul conflictual.

Incearca sa nu ramai rece

Nu e rau daca simti nevoia sa stai departe de el dupa cearta. Atentie, insa. „Una dintre cele mai mari greseli este sa te transformi in stana de piatra“, spune Rachel A. Sussman, psihoterapeut si expert in relatii din New York City. „Daca il ignori mai mult, va avea senzatia ca il pedepsesti, va da si el inapoi, si lucrurile se vor agrava, in loc sa se calmeze“, spune ea. „Cea mai buna varianta e sa-i spui ca ai nevoie de ceva spatiu, dar ca nu vrei sa te desparti de el“.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main: Kamil Macniak, Shutterstock