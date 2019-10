De ce nu iti gasesti sufletul pereche? 3 moduri prin care iti autosabotezi viata amoroasa

Regula de aur: Pentru a intalni partenerul ideal, trebuie mai intai sa te indragostesti de tine insati.

Oare de ce nu iti gasesti partener? Unde se ascunde sufletul tau pereche si de ce intarzie atat de mult? S-a pierdut pe drum sau s-a razgandit? Sunt intrebari firesti, pe care orice femeie le rosteste, la un moment dat in viata.

Uneori, se intampla sa fii atat de concentrata pe cautarea unui iubit exact asa cum ti-l imaginezi, incat uiti sa privesti mai aproape, in interior. De obicei, aici se ascunde adevaratul raspuns.

Cauti iubirea numai in exteriorul tau

Multe persoane au tendinta de a cauta iubirea doar in jurul lor: in prieteni, in familie, dar mai ales in partenerul de viata. Iubirea ideala, asa cum ti-o imaginezi tu, nu se potriveste, de multe ori, cu realitatea.

