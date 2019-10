5 Lucruri pe care sa ti le amintesti atunci cand te simti pierduta si singura

Uneori singuratatea poate fi singurul lucru de care ai nevoie pentru a iti simti inima libera si in siguranta.

Milioane de oameni din aceasta lume sunt in cautarea afectiunii din partea altor oameni, uitand totusi de sufletul lor in tot acest proces. De ce ne este teama sa fim singuri? De ce nu putem petrece mai mult timp frumos in propria companie? De ce spunem ca avem nevoie de alti oameni pentru a fi fericiti?

Sentimentele de incertitudine si de singuratate sunt incredibil de necesare pentru o viata sanatoasa si frumoasa. Este bine pentru noi sa petrecem timp in solitudine deoarece aceste momente ne ofera oportunitatea de a descoperi cine suntem cu adevarat si care este drumul nostru in viata.

Iata cateva lucruri de care trebuie sa tii cont atunci cand te simti pierduta si singura:

1. Nu esti singura care este singura

Multi dintre noi luptam aceeasi batalie alaturi de tine. Suntem cu totii in asta. Asadar, oricat de ciudat te simti in legatura cu propria ta situatie, sa stii ca exista milioane de oameni care traiesc aceleasi emotii.

2. Uneori cand esti singura poate chiar trebuie sa fii singura

Uneori trebuie sa fii singura pentru a iti limpezi gandurile, a iti face planuri, a intelege de ce ai nevoie de la viata pentru a fi fericita. Cu alte cuvinte, momentele in care te simti singura sunt momentele in care trebuie cel mai mult sa fii singura.

Ai nevoie de solitudine deoarece atunci cand ramai singura este singurul moment in care te detasezi de toate obligatiile facute si poti asculta ce iti spune intuitia.

3. Uneori trebuie sa te simti putin pierduta pentru a gasi ceea ce cauti

Pana cand nu te pierzi in aceasta lume nu poti incepe sa iti gasesti drumul corect in viata. Momentul in care iti dai seama ca te simti pierduta este primul pas catre a trai viata pe care ti-o doresti.

4. Indiferent de situatie, tu alegi cu ce sentimente sa raspunzi.

Alege sa fii hotarata clipa de clipa sa gandesti pozitiv. Intelege ca cea mai mare parte a problemelor sau nefericirii tale este determinata nu de circumstantele in care te afli, ci de atitudinea ta fata de aceste circumstante. O persoana fericita nu este o persoana care este intotdeauna intr-o situatie buna, ci mai degraba o persoana care are intotdeauna o atitudine buna in fiecare situatie.

5. Pana la urma totul conteaza - fiecare pas marunt pe care il faci, fiecare regret pe care il ai, fiecare lupta pe care o duci si fiecare zambet pe care il afisezi.

Toate momentele prin care ai trecut te-au ajutat sa ajungi unde esti in acest momente. Toate acestea te-au intarit, te-au invatat lectii de viata importante, te-au modelat si te-au ajutat sa devii cea mai buna versiune a ta.

foto main: lassedesignen, Shutterstock