Uneori o despartire poate fi o binecuvantare deghizata pentru tine

Fiecare om vine in viata ta cu un scop. Unii te vor testa, altii te vor invata, iar altii vor scoate la iveala tot ce este mai bun din tine.

Uneori sfarsitul te obliga sa gasesti noi inceputuri. Te obliga sa mergi mai departe cu viata ta, sa umpli acel gol pe care il simti acum si sa ajungi sa descoperi mult mai multe despre tine. Sa incerci sa gasesti tot ce este mai bun din tine.

Nu trebuie sa plangi cu fiecare despartire. Nu trebuie sa fii trista doar pentru ca ai invatat ca finalurile sunt rele. Unele despartiri pot aduce fericire sau pot duce catre momente mai frumoase. Unele despartiri pot fi greu de acceptat la inceput, insa pot insemna o perioada in care inveti cine esti cu adevarat, descoperi lectia din spatele relatiei pe care ai avut si te concentrezi pe oportunitatile aparute.

Gasesti mai multe binecuvantari la final decat la inceputul unei relatii. Da, inceputul este captivant si interesant deoarece esti indragostita de acel fior pe care il simti in sufletul tau. Esti dependenta de ideea ca ceva nou se intampla in viata ta, insa adevaratele binecuvantari sunt la final. Cand lucrurile se incheie si esti fortata sa privesti adanc in inima ta si sa intelegi ceea ce simti cu adevarat. Cand ai un milion de intrebari care te imping sa cauti raspunsurile potrivite.

Cele mai grele despartiri sunt intotdeauna cele mai bune. Cele mai grele despartiri aduc intotdeauna cele mai mari bucurii.

Nu incerca sa tii de o relatie care nu mai functioneaza. Nu toti oamenii vin in viata ta pentru a ramane definitiv alaturi de tine. Unii te vor testa, altii te vor invata, iar altii vor scoate la iveala tot ce este mai bun din tine.

Asa ca, draga mea, accepta aceasta despartire si bucura-te de ea deoarece este un nou inceput pentru tine. Ai atatea oportunitati frumoase de care sa te bucuri. Atata libertate. Atata speranta.

