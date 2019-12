7 Reguli pentru a avea o inima frumoasa

Alege sa fii prezenta, renunta la trecut, nu te mai concentra pe tot ce s-a intamplat ieri si nu mai alerga catre perfectiune (pentru ca nici macar nu exista).

"Exista inimi in care Dumnezeu poate privi fara sa-si piarda inocenta" - spune un proverb mai vechi.

Ce trebuie sa faci pentru a avea o inima frumoasa:

1. Traieste azi, aici si acum. Viata ta se intampla chiar in acest moment. Alege sa o traiesti asa cum este.

2. Accepta momentele dificile din viata ta. Lucrurile rele nu ti se intampla doar tie - ni se intampla tuturor la un moment dat in viata. Diferenta este, insa, in modul in care oamenii se ocupa de aceste momente dificile.

3. Bucura-te de cele mai bune zile din viata ta. Apreciaza fiecare lucru marunt care te face fericita. Bucura-te atunci cand ai o zi frumoasa pentru ca este un cadou de la Univers.

4. Asculta-ti intuitia. Traieste asa cum iti doresti sa traiesti. Creeaza visuri, iesi din zona de confort, fa planuri, risca totul si lupta cu toata puterea ta cu obstacolele care stau in calea ta.

5. Pune-ti intrebarile potrivite si nu renunta pana cand nu gasesti raspunsurile potrivite: Cine esti? De ce ai nevoie pentru a fi fericita? Cum arata viata ta? Ce trebuie sa faci pe viitor? Care este urmatorul pas pe care il poti face chiar acum?

6. Iubeste cu toata fiinta ta. Iubeste oamenii din jurul tau, iubeste momentele frumoase si momentele mai putin frumoase. Si, cel mai important, iubeste-te pe tine cu tot ceea ce esti - iubeste-te cu calitati si cu defecte, iubeste-te cu zile bune si cu zile mai putin bune. Iubeste-te neconditionat, clipa de clipa.

7. Fii recunoscatoare pentru tot ce ai. Apreciaza-ti binecuvantarile, sunt mult mai numeroase decat crezi tu. A fi fericita nu inseamna sa ai tot ce iti doresti, inseamna sa apreciezi tot ce ai. In loc sa te concentrezi pe cat de stresata esti, aminteste-ti cat de norocoasa esti.

foto main: iravgustin, Shutterstock