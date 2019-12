Cadouri personalizate pentru el. Cu ce sa il surprinzi de sarbatori

Esti in pana de cadouri si nu stii ce sa ii cumperi partenerului de cuplu in perioada sarbatorilor? Avem noi cateva idei foarte interesante.

Gasirea cadoului perfect pentru barbatul din viata ta nu este o sarcina tocmai usoara. Inainte de a te multumi cu un cadou plictisitor, gaseste-ti putin timp pentru a te gandi cu adevarat la cum il poti surprinde in perioada sarbatorilor. Ce i-ar placea cel mai mult?

Am pregatit pentru tine o lista de cadouri pentru barbat care este plina de idei interesante pentru orice buget. Iata despre ce este vorba:

Cutia cu amintiri

Iti doresti ca surpriza ta sa transmita emotie? Atunci acest cadou este perfect pentru ce ai in plan. Cutia cu amintiri poate cuprinde 32 de fotografii cu cele mai frumoase amintiri ale voastre. Ai posibilitatea sa alegi culoarea conturului si sa scrii un text pe fiecare poza.

Gasesti cutia cu amintiri aici

Tabla pentru mesaje personalizate

Daca sunteti genul de persoane care adora sa isi lase mesaje zi de zi, aceasta tabla pentru mesaje personalizate este cadoul perfect nu doar pentru el, ci si pentru tine. Asa aveti liber la impletit litere, mesajele putand fi schimbate oricand, in functie de starea de spirit si de ce vrei sa transmiti.

Gasesti tabla pentru mesaje personalizate aici

Vin personalizat

O sticla de vin personalizata va fi apreciata de orice barbat. O poti personaliza fie cu numele lui, cu o poza cu voi doi sau una amuzanta sau cu un mesaj dragut. Astfel vei crea un cadou unic cu care il vei impresiona.

Gasesti vinul personalizat aici

Ustensile de bucatarie personalizate

In cazul in care este masterchef in bucatarie si reuseste sa te surprinda de fiecare data cu cele mai interesante mancaruri, inspira-te din produsele de mai jos si alege-i ce ii place lui cel mai mult - un tocator, un sucitor (daca ii place sa prajitureasca sau este fan placinte, tarte si quiche), linguri de lemn sau chiar sorturi personalizate.

Gasesti tocatoare personalizate aici

Gasesti sucitoare din lemn personalizate aici

Gasesti linguri de lemn personalizate aici

Gasesti sorturi personalizate aici

Ce zici de nu unul, nu doua, ci trei tricouri personalizate? Fix cu ce ii place lui.

Gasesti tricouri personalizate aici

Pusculita personalizata

Ii place sa aiba o pusculita in care sa stranga bani pentru o vacanta, pentru un cadou pe care sa si-l faca singur sau pentru diverse ocazii? Atunci trebuie sa ii cumperi o pusculita personalizata pe care sa pui un mesaj special.

Gasesti pusculita personalizata aici

Iar daca nu este mare fan cadouri personalizate, iata alte cateva idei interesante:

Baterie incarcare wireless

In cazul in care este pasionat de tehnologie si sta mai tot timpul pe telefon, aceasta baterie externa cu incarcare wirelles va fi unul dintre cele mai folosite accesorii ale sale.

Gasesti baterie incarcare wireless aici

Casti wireless

Daca ii place sa asculte muzica, indreapta-ti atentia asupra castilor fara fir. Aceste casti audio B&O Play E8 2.0 by Bang and Olufsen, cu un design subtil si elegant, ofera un sunet superior, control tactil si confort deosebit.

Gasesti casti wireless aici

foto main: George Rudy, Shutterstock