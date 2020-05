Nu poti sa treci peste durerea ta pana nu accepti aceste adevaruri dure

Despartirile sunt crunte si nemiloase. Unele te reseteaza de tot, altele iti rup inima, dar iti repara vederea, pe cand unele te lasa cu un handicap pe viata datorita caruia stii sigur ca nu mai poti iubi in acelasi mod.

Multe suferinte te lasa mut pentru o perioada timp, iti ingreuneaza gandirea, te apasa pe piept si te fac sa bati in retragere. Te fac sa te izolezi, sa nu mai incredere in oameni si cu atat mai putin in tine.

Cum stii ca te-ai vindecat dupa o despartire?

Timpul trece si intensitatea suferintei tale pare sa se fi domolit.

Acum stii ca poti sa supravietuiesti oricarui razboi mondial, daca ai trecut prin asta si esti inca in picioare. Esti convinsa ca poti respira normal daca cumva va intalniti din greseala.

foto main: sutadimages, Shutterstock