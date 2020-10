Mercur Retrograd vine să ne ajute să ne spălăm păcatele în fața Universului. Mantra zodiei tale pentru următoarea perioadă

Poate suna ciudat, însă de data aceasta Mercur Retrograd este de partea noastră. Este momentul să reflectăm asupra lucrurilor vechi, să învățăm lecțiile, să revizuim și să corectăm greșelile făcute în grabă și chiar să dăm o altă soluție problemelor cu care ne confruntăm, în acord cu planul divin și nu cu dorințele și planurile noastre.

Pe 14 octombrie, la 4:05 ora României, Mercur își începe mișcarea retrogradă în Scorpion și termină acest proces în zodia Balanță, pe 4 noiembrie, aducând cu el o perioadă plină de provocări, încercări, confuzii și schimbări.

Iată care este mantra zodiei tale pentru următoarea perioadă:

Berbec

Am curajul să lupt pentru ceea îmi doresc. Am curajul să nu renunț la visurile mele. Am curajul să merg mai departe pe acest drum pentru că știu că este cel potrivit pentru mine.

Taur

Cred în mine și în tot ceea ce sunt. Cred în visurile mele. Cred în puterea mea de a face o schimbare. Cred că Universul este de partea mea.

Gemeni

Luptele mele sunt aici pentru a mă face mai puternică. Luptele mele mă învață cum să supraviețuiesc.

Rac

Aleg să fiu înconjurată de oameni care trăiesc în iubire. Am tot ce îmi trebuie pentru a trece peste acest obstacol. Am încredere că totul va fi bine, știu că Universul este alături de mine.

Leu

Sunt binecuvântată să trăiesc cea mai frumoasă viață. Pentru că pot și pentru că o voi face. Puterea este la mine.

Fecioară

Îmi recunosc propria valoare. Sunt demnă de toate lucrurile bune care se întâmplă în viața mea. Merit dragostea pe care o ofer sufletului meu.