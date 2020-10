Cele mai puternice mantre pentru a îți liniști sufletul atunci când nimic nu mai pare să funcționeze

Rostește-le atunci când simți că nu mai poți.

1. Mă simt binecuvântată și ocrotită. Universul are grijă de mine.

2. Îmi eliberez sufletul de toate gândurile negative, de îndoieli, de frici, de temeri, de durere, de suferință.

3. Aleg să fiu fericită. Sufletul meu este demn de lucruri bune.

4. Astăzi este o zi extraordinară. Îmi îndrept privirea către noi posibilități și experiențe.

5. Sunt binecuvântată. Universul are un plan minunat pentru mine.

6. Fericirea începe cu mine. Cu cât este mai fericit sufletul meu, cu atât mai multă fericire am de împărtășit cu ceilalți. Fericirea în lume începe cu adevărat cu mine.

7. Am răbdare; visurile nu sunt împlinite peste noapte. Lupt pentru ceea ce îmi doresc și, între timp, mă bucur de această călătorie specială.

8. Cauza principală a nefericirii nu este situația, ci gândurile mele cu privire la aceasta.

9. Sunt în locul potrivit, la momentul potrivit.

10. Învăț să mă concentrez pe lucrurile mărunte și frumoase care se întâmplă în viața mea și să fiu recunoscătoare pentru fiecare moment special care îmi pune zâmbetul pe buze.

11. Cred în mine și în tot ceea ce sunt. Cred în visurile mele. Cred în puterea mea de a face o schimbare. Cred că Universul este de partea mea.

12. Momentul prezent este tot ce am. Transform clipa Acum în principalul focar de atenție al vieții mele. Spun mereu ”da” momentului prezent.

13. Orice gând negativ pe care îl am îl înlocuiesc cu un gând plin de dragoste. Este un moment greu, nu o viață grea. Totul va fi bine.

14. Am încredere că Universul are un plan frumos pentru mine. Aleg să fac un pas în spate și să îi permit să își joace cartea.

15. Nu îmi este teamă să schimb lucruri. Am încredere în Univers că totul va fi bine.

16. Astăzi este o nouă șansă pentru mine. O luăm de la capăt. Este în puterea mea să fac că această zi să fie una cu adevărat specială.

17. Știu că va fi bine. Universul nu îmi da mai mult decât pot duce. Am încredere că și de data asta are un plan special pentru mine. Am încredere că totul va trece.

18. Sunt în proces de a face schimbări pozitive.

19. Am tot ce îmi trebuie pentru a trece peste acest obstacol.

20. Pacea lui Dumnezeu, dragostea, sănătatea sunt în mintea, trupul și sufletul meu.

