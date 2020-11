De ce au nevoie copiii pentru a deveni adulti echilibrati?

Iti propun o conversatie relaxata despre emotiile de copil si ceea ce ne lipseste pentru a fi echilibrati atunci cand crestem mari.

Cred ca nu mai este o noutate pentru nimeni ca anii copilariei sunt decisivi in dezvoltarea noastra emotionala si au un impact major asupra felului in care ne percepem pe noi, ca adulti.

Pe masura ce ne maturizam, ne dam seama de lucruri pe care atunci cand eram mici nu le puteam defini sau exprima chiar daca le simteam.

Nu puteam defini nici macar felul in care ne faceau sa ne simtim sau ne afectau, pentru ca nu dispuneam de „ustensilele” necesare pentru a procesa emotiile, pentru ca in cele mai multe familii, anumite emotii, cele „negative” nu erau acceptate, nu aveau spatiu sa fie exprimate. Si atunci, am crescut crezand ca nu avem voie sa ne exprimam acele emotii, pana cand au ajunsa sa ni se para neimportante.

foto main pixabay