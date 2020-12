7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (14-20 decembrie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine:

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine:

Mantră pentru ziua de luni:

Am încredere în Dumnezeu că poate drumul meu nu este perfect, dar este exact de ce am nevoie ca să cresc. Astăzi sunt recunoscătoare pentru viața pe care o am.

Mantră pentru ziua de marți:

Nu-mi este frică să merg mai departe. Luptele mele sunt aici pentru a mă face mai puternică. Luptele mele mă învață cum să supraviețuiesc.

Mantră pentru ziua de miercuri:

Nu-mi mai este frică de nimic. Sunt binecuvântată să trăiesc cea mai frumoasă viață. Pentru că pot și pentru că o voi face. Puterea este la mine.

Singurele lucruri care stau între mine și visurile mele sunt scuzele pe care le găsesc de fiecare dată. Este timpul să mă opresc și să lupt pentru ceea ce îmi doresc.

Mantră pentru ziua de vineri:

Povestea vieții mele are multe capitole. Un capitol dificil nu înseamnă că este sfârșitul. Acum aleg să dau pagina și să merg mai departe. Mă așteaptă lucruri minunate.

Mantră pentru ziua de sâmbătă:

Astăzi aleg să am curaj. Astăzi aleg să cred în mine. Astăzi aleg să mă iubesc.

Mantră pentru ziua de duminică:

Am fost pusă la pământ pentru a învăța cele mai importante lecții de viață, pentru a deveni mai curajoasă și pentru a avea mai multă încredere în mine.

foto main Cozine, Shutterstock