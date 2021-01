Netflix anunță distribuția pentru The Witcher: Blood Origin

Blood Origin va avea șase părți și este o serie limitată live-action și un prequel al serialului Netflix The Witcher.

comunicat de presa:

Netflix o prezintă pe Jodie Turner-Smith în rolul Éile în următoarea serie The Witcher: Blood Origin.

Descrierea personajului Éile: Éile, o războinică de elită binecuvântată cu vocea unei zeițe, și-a părăsit clanul și poziția de gardian al Reginei pentru a-și urma inima în a fi un muzician nomad. O mare răfuială pe continent o forțează să se întoarcă pe calea sabiei în căutarea răzbunării și răscumpărării.

Sinopsis: Într-o lume a elfilor, cu 1200 de ani înaintea lumii The Witcher, Blood Origin va spune o poveste pierdută în timp – despre originea primului Witcher, precum și despre evenimentele care conduc către „conjucția sferelor”, atunci când lumile monștrilor, oamenilor și elfilor se contopesc pentru a deveni una singură.

Declan de Barra este producător executiv și Showrunner, iar Lauren Schmidt Hissrich este producător executiv.

Andrzej Sapkowski va avea rolul de consultant creativ al serialului. Jason Brown și Sean Daniel de la Hivemind, alături de Tomek Baginski și Jarek Sawko de la Platige Films vor fi, de asemenea, producători executivi.

Despre Jodie Turner-Smith:

Actrița britanică Jodie Turner-Smith este una dintre cele mai căutate actrițe din zilele noastre. Cel mai recent proiect în care a jucat este Queen & Slim, scris de Lena Waithe și regizat de Melina Matsoukas. Turner-Smith joacă alături de Daniel Kaluuya în rolul ‘Queen’.

Turner-Smith mai poate fi văzută în After Yang de la A24, alături de Colin Farrell, precum și în Without Remorse de la Amazon, alături de Michael B. Jordan. Ambele filme vor fi lansate în 2021. Turner-Smith va interpreta și rolul „Anne Boleyn” într-o mini-serie în trei părți pentru postul de televiziune Channel 5 din Marea Britanie.

Printre creditele suplimentare se numără seria Netflix Nightflyers bazată pe romanul lui George R.R. Martin, seria Cinemax Jett alături de Carla Gugino, The Newness, The Last Ship de la TNT, Mad Dogs pentru Amazon și True Blood de la HBO. Turner are o varietate de roluri în producții independente, inclusiv filmul lui Nicolas Winding Refn, The Neon Demon.