Evenimentele astrologice din septembrie 2021 ne pregatesc sufletele pentru un nou capitol al vietii noastre

Luna septembrie nu doar ca ne va oferi o oportunitate incredibila de a integra cele mai recente schimbari spirituale, de a ne schimba obiectivele, insa ne va scoate destul de mult din zona de confort si ne va ajuta sa experimentam lucruri de care nici nu aveam habar. Suntem intr-un echilibru perfect cu divinitatea si lucram impreuna pentru a trai viata in cel mai frumos mod posibil.

Suntem deja la jumatatea celui de-al treilea trimestru al anului 2021; am intrat in luna septembrie, o luna incarcata de energie divina. In numerologie, cifra "9" este cunoscuta pentru incheieri si inceputuri, finalizari, tranzitii, crestere spirituala.

La inceputul lunii vom incepe sa ne simtim concentrati pe ce avem de facut; energia din jurul nostru ne determina sa luptam mai mult ca niciodata pentru ceea ce ne dorim. Desi inca procesam inceputul acestui an, septembrie este aici pentru a ne vindeca si a ne ajuta sa ne acomodam mai usor la lucrurile care ni s-au intamplat. De asemenea, ne pregateste pentru un nou capitol plin de surprize.

Luna septembrie nu doar ca ne va oferi o oportunitate incredibila de a integra cele mai recente schimbari spirituale, de a ne schimba obiectivele, insa ne va scoate destul de mult din zona de confort si ne va ajuta sa experimentam lucruri de care nici nu aveam habar. Suntem intr-un echilibru perfect cu divinitatea si lucram impreuna pentru a trai viata in cel mai frumos mod posibil.

Astrele ne recomanda ca in urmatoarele saptamani sa ne concentram pe invatat lectii din trecut, pe rezolvarea sarcinilor neimplinite, pe ordonarea obiectivelor si visurilor noastre si pe gasirea de noi modalitati de a ne imbunatati prezentul. Universul vrea sa ne scufundam adanc in interior, sa ne analizam bine, sa aflam ce mai avem nevoie pentru a ne vindeca complet si sa aplicam iertarea reala si sincera pentru noi si ceilalti astfel incat sa putem continua pe drumul destinului fara sa ne mai intoarcem la ce s-a intamplat.

Să explorăm energia puternică a lunii septembrie:

4 septembrie: Marte in opozitie cu Neptun

Cand Marte si Neptun se conecteaza, intra in joc teme destul de interesante - teme ale ambitiei, impulsului, creativitatii, imaginatiei, sexualitatii, puterii si scopului vietii. Aceasta perioada ne indeamna sa recunoastem actiunea corecta a inimii, sa incetinim si sa ne asiguram ca mergem pe calea cea buna.

7 septembrie: Luna Noua in zodia Fecioara

Aceasta perioada ne pregateste pentru o calibrare si vindecare semnificativa a sufletului nostru pe masura ce Luna Noua in Fecioara ne aliniaza la lumina noastra divina. Fecioara vine cu integritate, puritate si rafinament. Ea este lumina perfectiunii in toata Creatia, este intuitie, har, curaj. Luna Noua din septembrie reprezinta un moment in care ne ridicam deasupra infrangerilor si provocarilor din trecut si ne folosim de imaginatie pentru a gasi noi modalitati de succes pentru a evolua.

10 septembrie: Venus intra in Scorpion

Venus nu pierde timp si se muta in Scorpionul plin de pasiune. In aceasta perioada ne scufundam adanc in subconstient pentru a elibera capcanele acestui taram fizic intr-o calatorie care ne ajuta sa ne descoperim cu adevarat inima si sa intelegem cum iubim. Cultivarea unei relatii autentice cu noi insine deschide usa implinirii.

Vizionare placuta