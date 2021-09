5 lucruri pe care nu ti le spun cuplurile care nu se cearta niciodata

Cu siguranta si tu cunosti cupluri care nu au niciodata conflicte.

Nu numai ca nu se cearta niciodata in public, dar chiar ei afirma ca nu se cearta deloc nici macar in intimitate. Probabil ca ii invidiezi sau te intrebi cum reusesc aceasta performanta, intr-o lume in care conflictele sunt la ordinea zilei.

Ei, bine, nu iti vom spune ca nu exista cupluri care nu se cearta. Ele chiar exista, insa omit sa mentioneze anumite aspecte mai putin placute. Sau poate chiar nu le constientizeaza! Ce nu iti spun niciodata cuplurile care nu se cearta: 5 adevaruri crude

Nicio relatie nu este perfecta. Indiferent cat de bine se potrivesc doi oameni, intre acestia vor interveni intotdeauna neintelegeri, pareri diferite, emotii complicate si situatii dificile.

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main pixabay

Vizionare placuta